Marek Hrívik ohúril celý hokejový svet: Neuveríte, akú asistenciu vykúzlil vo švédskej lige

K výhre svojho tímu v rámci 7. kola tamojšej SHL nad Malmö Redhawks pomerom 4:1 dopomohol jednou asistenciou, ktorá obletela hokejový svet a zaujala aj v zámorí.

Hrívik predviedol svoju skvelú palicovú techniku pri treťom presnom zásahu domácich. Slovenský reprezentant dostal od spoluhráča nie úplne ideálnu prihrávku na päty, no vo vzduchu ju bravúrne spracoval nohou a následne naservíroval puk kanadskému útočníkovi Carterovi Ashtonovi do polodkrytej brány. Vychutnajte si jeho hokejové umenie.

Marek Hrivik showing off his hand-eye with an incredible assist 🔥



(🎥: @SHLse)pic.twitter.com/4X4ZsfslZa