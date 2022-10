Svetovému šampionátu hrozí bojkot: Švédi a Nóri sa odmietajú postaviť na štart s Rusmi či Bielorusmi

Švédske bežkyne sa rozhodli bojkotovať februárové majstrovstvá sveta v Planici, ak na ňom lyžiarska federácia FIS dovolí štartovať Rusku a Bielorusku.

Kvôli invázii vojsk na územie Ukrajiny sa oba štáty nemôžu zúčastňovať medzinárodných akcií. Podľa nedávneho vyhlásenia generálneho sekretára FIS je však možné, že na šampionáte by sa už ruskí aj bieloruskí športovci mohli predstaviť, hoci pod neutrálnou vlajkou. Federácia sa touto témou má zaoberať 22. októbra a definitívne rozhodnutie by mohlo vyvolať nepríjemné konzekvencie.

„Tu ide o oveľa viac ako len šport, bojkot by bol samozrejmosťou," povedala denníku Aftonbladet majiteľka dvoch olympijských medailí Maja Dahlqvistová, ako by reagovala v prípade, keby lyžiarska federácia umožnila Bielorusom a Rusom štartovať na tomto podujatí.

Rovnaký názor má aj Linn Svahnová, ďalšia elitná svetová šprintérka a víťazka deviatich pretekov SP. Plány o návrate Rusov dokonca označila za hanebné. „Nie je to v poriadku. Kým bude vojna na Ukrajine, tak to predsa nie je možné. To sa radšej majstrovstiev sveta nezúčastním," povedala. Podobný postoj zdieľa aj ďalšia lyžiarska veľmoc - Nórsko.