Marián Šťastný predal golfový areál za 6,2 mil. dolárov: Otca pri predaji oklamali, tvrdí syn!

Sporný prevod golfového areálu v Kanade?! Podľa tlačovej správy bývalý skvelý hokejista Marián Šťastný (69) predal svoj milovaný Golf & Hôtel Plaza Stastny pri Quebecu kanadskej spoločnosti podnikateľa Miroslava Kota a Eduarda Matáka, bývalého partnera v spoločnosti Penta Investments. Výška transakcie je 6,2 milióna kanadských dolárov (4,65 mil. €). Reakcia Mariánovho syna Roberta Šťastného nie je vôbec pozitívna...

Noví majitelia rezortu v meste Saint Nicolas pri Rieke sv. Vavrinca na periférii Quebecu, kde v 80. rokoch hviezdil Marián s bratmi Petrom a Antonom v drese Nordiques, chcú do areálu investovať. „Je to krásne ihrisko, ale bude vyžadovať investície do terénu, renovácie spoločných priestorov, ako aj do obnovy vybavenia a údržby a príslušenstva. Následne by sme sa chceli pustiť do renovácie, resp. rozšírenia kapacity hotela a reštaurácie,“ hovorí investor Miroslav Kot, ktorý bol ako člen dozornej rady spoločnosti Welten pri výstavbe ihriska v Báči.

Legendárny Marián Šťastný spolu s manželkou Evou budú môcť v rezidencii ostať žiť. „Zdravotný stav mi už nedovoľuje venovať sa práci okolo areálu. Sme preto veľmi radi, že sa nám podarilo dohodnúť na predaji. Areál potrebuje novú víziu rozvoja a nemalé investície,“ uviedol k transakcii Šťastný.

Slávny hokejista v roku 2015 oznámil, že trpí Parkinsonovou chorobou. Práve pre otcov zdravotný stav spochybňuje obchod jeho syn Robert. Konfrontoval dokonca Kota a video zverejnil. „Slovenský ,podnikateľ‘ sa práve snaží dostať našu rodinu z našich pozemkov. Využíva na to môjho otca!“ tvrdí Robert, ktorý už dlhšie upozorňoval na to, že Marián je ľahká obeť pre špekulantov. Podľa neho je zverejnená kúpna cena 6,2 milióna kanadských dolárov (4,65 mil. €) za rozľahlé pozemky a stavby v lukratívnej lokalite prinízka.Otca sa v minulosti snažil zbaviť svojprávnosti, ale Marián sa vzoprel. Tvrdí, že Parkinsonova choroba ovplyvňuje jeho telo, a nie myseľ. Napriek svojmu stavu denne odkráča v rámci areálu aspoň 12 km a podieľa sa na prácach v rezorte.