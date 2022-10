Futbalové osobnosti reagujú na žreb kvalifikácie ME 2024: Z tejto skupiny musíme postúpiť!

Strach vystriedala nádej! Z piateho koša hrozili slovenským futbalistom pri nedeľňajšom žrebe kvalifikácie ME 2024 minimálne dvaja súperi najťažšieho kalibru. Zverenci talianskeho trénera Francesca Calzonu (53) sa nakoniec ocitli v jednej z najľahších skupín. S výnimkou Portugalska sú totiž ostatné tímy v rebríčku FIFA až za Slovákmi, ktorým sa nepodarilo postúpiť z C-divízie Ligy národov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na prvý pohľad je naša skupina priechodná, no nad výsledkom žrebu netreba jasať či vyskakovať. Nového trénera čaká veľa roboty. Pri premiére na lavičke nedokázali jeho zverenci zdolať Azerbajdžan ani Bielorusko. „Ocitli sme sa v silnej skupine. Musíme sa sústrediť sami na seba a nemyslieť na súperov. Našou povinnosťou je oklepať sa, ísť ďalej a dosiahnuť pozitívne výsledky. Prebral som mužstvo s úmyslom dostať z neho maximum. Musíme veriť, že postúpime na šampionát. To je naším cieľom,“ vyhlásil Calzona na webe Slovenského futbalového zväzu.

Kvalifikáciu rozbehneme koncom marca budúceho roka dvoma domácimi zápasmi proti Luxembursku a Bosne. So všetkými súpermi sa už Slováci stretli. S tromi rovnakými (Portugalsko, Luxembursko, Lichtenštajnsko) napríklad v kvalifikácii MS 2006 do Nemecka. Partia okolo trénera Dušana Galisa skončila vtedy na 2. mieste, ale v baráži podľahla Španielom (1:5, 1:1) a na šampionát nepostúpila.

Kapitán národného tímu Milan Škriniar tvrdí, že žreb mohol dopadnúť pre nás aj oveľa horšie. V skupinách s Anglickom a Talianskom či s Holandskom a Francúzskom by to bolo takmer nemožné. Stopér Interu Miláno označil za jasného favorita Portugalsko. „Dostali sme sa do ťažkej skupiny. Som presvedčený, že budeme bojovať o postup do posledného duelu. Dáme do každého zápasu všetko, aby sme sa bili o postup, ktorý je naším spoločným cieľom.“

Stredopoliar SSC Neapol Stanislav Lobotka je s výsledkom žrebu spokojný. Vyhol sa Talianom či Španielom, svojim posledným dvom destináciám na klubovej úrovni. „Je to hrateľná skupina. Sú tam ťažšie, ale i ľahšie. Portugalsko je jasným favoritom, ostatní súperi budú nepríjemní. Vieme, že máme šancu na postup. Určite o ňu zabojujeme. Dúfam, že sa dostaneme na šampionát a potešíme sa spolu s našimi fanúšikmi.“

Dušan Galis (72), tréner reprezentácie (2003-2006)

- Je to jedna z najľahších skupín, akú vyžrebovali. Lepšiu sme si ani nemohli želať. Okrem Portugalska by všetko ostatné malo byť samozrejmosťou. Dostali sme sa do veľmi priechodnej skupiny. Nie je namieste uvažovať o postupe. My jednoducho z takejto skupiny musíme postúpiť. Portugalsko je jednoznačný favorit. Ostatní sa budú biť o druhé postupové miesto. Ak už ani na týchto súperov nemáme, potom sa nebavme o futbale. Kvalita je na našej strane. Už treba vyhrávať aj nad slabšími mužstvami. Máme nového trénera, šancu dostanú noví hráči. Všetko je zmobilizované tak, aby reprezentácii nič nebránilo v postupe na šampionát.

Ján Mucha (39), brankár, účastník MS 2010 a ME 2016

- Ocitli sme sa v zradnej skupine. Nie je až taká brutálne silná, že by to bolo vopred stratené. S výnimkou Portugalska sme nad ostatnými súpermi dokázali v minulosti vyhrávať. Luxembursku sme dávali aj desať gólov. Odvtedy sa futbal posunul. Dnes už niet slabej reprezentácie. Posledné tri roky však stagnujeme. Aj preto nepatríme k favoritom. Podľa mňa sa dá postúpiť z druhého miesta. Nemôžeme sa báť Bosny či Islandu. Luxembursko určite niekomu zoberie body. Dúfam, že nie nám. Bol by som rád, keby sme sa dali dokopy, lebo dnes už máme problémy vyhrať aj nad Bieloruskom či Kazachstanom. Som optimista. Verím, že príde zlepšenie.

Ľubomír Luhový (55), bývalý československý a slovenský reprezentant

- Z nášho pohľadu je to ťažká skupina. Favoritom je Portugalsko. Keby sme proti nemu uhrali aspoň bodík, bol by to úspech. S Bosnou a Hercegovinou to tiež nebude nič ľahké. Island je vždy fyzicky veľmi dobre pripravený. Dôležité bude, aby sme sa prezentovali inak ako v Lige národov a pokúsili sa o postup. Bude asi zbytočné vybíjať sa na Portugalsku, ktoré je herne oveľa vyššie. Musíme uspieť proti Bosne a Islandu. Potrebujeme sa sústrediť na to, ako chceme hrať a akými zbraňami môžeme súperov zdolať. Treba vytvoriť partiu hráčov, ktorí chcú reprezentovať a je im je jedno, či to je o polnoci, alebo ráno o šiestej.