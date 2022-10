Marko Daňo vytvoril klubový rekord: Žŕdky hrali so mnou

Výnimočný zápas má za sebou slovenský hokejista Marko Daňo (27). Útočník Třinca strelil v nedeľnom víťaznom dueli 9. kola českej extraligy s Litvínovom (4:1) tri góly za 5 minút a 47 sekúnd, čím prekonal klubový rekord. Postaral sa o desiaty najrýchlejší hetrik v dejinách súťaže.

Žiadny iný hráč v třineckej histórii nedal tri góly tak rýchlo. "Tri strely, tri góly. Na čom som siahol, to tam spadlo. Som za to rád, konečne som sa v Třinci dočkal hetriku. Verím, že nebude posledný. Ale najdôležitejšie je, že sme vyhrali," uviedol Daňo v rozhovore pre Českú televíziu. Obhajca titulu až na piaty pokus doma prvýkrát v tejto sezóne zvíťazil: "Verím, že nás tento zápas nakopne, že mi to bude ďalej padať a že budeme stúpať v tabuľke vyššie."

Daňo dal prvé dva góly po strelách s odrazom o žŕdku, tretí padol pomerne z ostrého uhla. "Žŕdky hrali so mnou. Dúfam, že tú bránku tam nechajú aj do ďalšieho zápasu," pousmial sa. "Pri treťom góle som to skúsil prepasírovať pomedzi nohy. Keď už má človek v zápase také šťastie, tak mu to tam spadne aj pod ľadom."

Dvadsaťsedemročný útočník sa s ôsmimi gólmi dotiahol na najlepších strelcov extraligy, na vedúcej priečke je spoločne s Tomášom Zohornom z Pardubíc, Milanom Gulašom z Českých Budějovíc a Lubošom Horkým z Komety Brno. V minulej sezóne strelil za celú základnú časť iba o dva góly viac. "Sezónu som rozbehol dobre, ale je potrebné ísť ďalej s pokorou a robiť dobre aj maličkosti, potom bude človek odmenený," vysvetlil Daňo, ktorý sa v tejto sezóne postaral o polovicu třineckých gólov v najvyššej súťaži (8+2).

"Ťažko povedať, či sa zo mňa stáva strelec. Niekto sa toho potreboval chopiť a som rád, že som to momentálne ja. Verím, že sa postupne pridajú aj ďalší chalani," dodal bronzový olympijský medailista z Pekingu.

Daňo nadviazal na svojho otca Jozefa, ktorý v drese Třinca strelil hetrik Plzni pred 23 rokmi a vo svojej najlepšej sezóne v českej extralige skóroval v základnej časti 19-krát. "V dávnejších časoch bolo jednoduchšie dávať góly a hetriky," poznamenal Daňo junior. "Otca tešilo, že som odohral dobré zápasy a že sa mi darilo strelecky aj bodovo. Teraz je určite rád za hetrik. Asi bude mať na ceste domov z třineckej VIP-ky menej peňazí, pretože bude musieť všetkým platiť, ale nejako sa vyrovnáme." Aj štvrtý gól "oceliarov" niesol slovenskú pečať, strelil ho Daňov krajan Libor Hudáček.