Schmiedlová o finálovom turnaji v Glasgowe: Je to obrovská príležitosť

Pätica slovenských tenistiek Anna Karolína Schmiedlová, Viktória Kužmová, Rebecca Šramková, Tereza Mihalíková, Renáta Jamrichová figuruje v nominácii na finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej v Glasgowe.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slovenky nastúpia v úvodnom zápase 8. novembra o 11.00 SEČ proti Austrálii. O deň neskôr v rovnakom čase ich v druhom dueli B-skupiny čaká Belgicko.

Do semifinále postúpia víťazi štyroch trojčlenných skupín. Slovenský kapitán Matej Lipták nominoval do Glasgowa aj talentovanú 15-ročnú Jamrichovú - zlatú medailistku z tohtoročného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici. Jamrichová minulý týždeň na turnaji EMPIRE Women’s Indoor v Trnave hneď pri svojom prvom štarte medzi ženami postúpila do štvrťfinále a získala 15 bodov do svetového rebríčka WTA.

"Ako piatu hráčku som sa rozhodol nominovať veľký talent slovenského tenisu. Renáta dosahuje výbornú výkonnosť a účasť na finálovom turnaji bude pre ňu cenná skúsenosť. Potrebovali sme do tímu ľaváčku, takže sme trafili dve muchy jednou ranou," uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii Lipták, ktorý by mal s tímom odletieť do Škótska 4. novembra. "Už večer po prílete do Glasgowa by sme chceli v hale trénovať a zvyknúť si na podmienky. Pred presunom do dejiska plánujem troj alebo-štvordňovú prípravu doma. Dohodnem sa s babami a doladíme to," dodal šéf slovenskej lavičky.

Slovenky mali v kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej voľný žreb. Austrália, ktorá mala byť ich pôvodný súper, totiž postúpila po suspendácii Ruska a Bieloruska priamo do finálovej skupiny. Vlani v Prahe slovenskému tímu tesne ušiel postup medzi elitné kvarteto. Po prehre 1:2 so Španielskom a víťazstve 2:1 nad USA obsadil v tabuľke druhé miesto za Američankami, ktoré sa dostali do semifinále vďaka lepšiemu pomeru setov.

"Ani teraz nie sme papierovo favoritmi, sú tam brutálne silné tímy. Austrálii síce bude chýbať zranená Daria Savilleová, no majú vo svojom strede Ajlu Tomljanovičovú skúsenú Samanthu Stosurovú či Storm Sandersovú. Belgičanky disponujú Elise Mertensovou, ktorá je aj výborná deblistka, sú tam aj Alison Van Uytvancková, Maryna Zanveská či Greet Minnenová. Naše baby však majú potenciál na to, aby vedeli zdolávať aj najlepšie hráčky na svete. Viki Kužmová sa v tímových súťažiach vždy dokáže vybičovať k výborným výkonom a s Terkou Mihalíkovou sa vlani vo veľmi dobrom svetle ukázali aj v debli. Súčasný formát súťaže s dvomi dvojhrami a štvorhrou je pre náš tím výhoda," zdôraznil Lipták.

Schmiedlová bude v Glasgowe v pozícii slovenskej singlovej jednotky. "Je úžasné, že si môžeme zahrať medzi najlepšími tímami sveta, je to obrovská príležitosť. Sme veľmi dobrá partia, dúfam, že nám to vyjde čo najlepšie. Proti Tomljanovičovej som odohrala viacero vyrovnaných zápasov. Alja má vyborný rok, no nie som bez šance. Aj Belgičanky dobre poznám a dá sa nimi hrať," uviedla Schmiedlová, ktorá pred odletom do Glasgowa ešte plánuje odohrať tri turnaje. Tento týždeň sa predstaví v Trnave.