Vlhová s najvyššími ambíciami, Žampovci na SP možno v trojici

Vo sfére alpského lyžovania má Zväz slovenského lyžovania (ZSL) v novej sezóne zámer prispieť k udržaniu špičkovej výkonnosti Petry Vlhovej. A tiež k čo najlepším výsledkom bratov Žampovcov, ktorých by mohol v tomto ročníku doplniť vo Svetovom pohári aj najmladší Teo.

"Chceme udržať výkonnostnú úroveň a dúfame, že Žampovci ju budú zlepšovať. Snažíme sa priblížiť k cieľu štyroch pretekárov v najlepšej tridsiatke u chalanov aj dievčat," uviedol prezident ZSL Martin Paško na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Prvé podujatie Svetového pohára čaká na lyžiarov už v predposledný októbrový víkend v Söldene a v obrovskom slalome by mali okrem Vlhovej štartovať aj Adam a Andreas Žampovci.

Tí si v kalendári naplánovali pre obrovský slalom desať zastávok, vrátane novej destinácie Palisades Tahoe, dejisku súťaži ZOH 1960 v kalifornskom Squaw Valley, ale aj v andorrskom Soldeu. "Pred novou sezónou sa cítim fajn, som hlavne rád, že chrbát drží, za čo vďačím všetkým doktorom a fyzioterapeutom. Pravdepodobne kvôli pandémii a jej dôsledkom nebolo v strediskách tak rušno ako po iné roky, oveľa viac sme sa tak mohli sústrediť na tréningy," uviedol k predsezónnej príprave najstarší Adam. Spolu s oboma bratmi sa v lete zúčastnil na Austrálsko-novozélandskom pohári, kde dosiahli v konkurencii nórskych a amerických pretekárov kvalitné výsledky. Vrcholom nadchádzajúceho ročníka sú aj pre nich majstrovstvá sveta vo francúzskom stredisku Courchevel (6.2.-19.2.).

"Mali sme super sparring s nórskym tímom aj s Američanmi. Konkurencia je ešte vyššia ako vlani a mužský Svetový pohár bude absolútne vyrovnaný. Na novú sezónu sa veľmi teším a verím, že jazdy z tréningov prenesiem aj do sveťáku. Takisto sa teším aj na MS - jednak je to top lyžiarske stredisko sveta a tiež si myslím, že organizátori urobia všetko pre to, aby boli tieto majstrovstvá špeciálne,“ dodal najstarší z bratov, ktorý dosiahol v predchádzajúcom ročníku SP najlepší výsledok v Alta Badii a Kranjskej Gore, kde obsadil 25. miesto.

Pred úvodným podujatím SP je motivovaný taktiež jeho brat Andreas, ktorý si vybojoval na Austrálsko-novozélandskom pohári aj jeden triumf. "Pred sezónou sa cítim v dobrej forme. Som naozaj spokojný s prípravou. S bratmi sme spolu intenzívne trénovali najprv vo Vysokých Tatrách a po presune na Nový Zéland sa mi podarilo vyhrať preteky a vylepšiť si štartovacie číslo pred prvým Svetovým pohárom. Cieľ je takto pokračovať, hneď zabodovať v rakúskom Söldene a získať tam prvé body," uviedol k svojim cieľom Andreas.

Na južnej pologuli trénoval aj najmladší z trojice Teo, devätnásťročný lyžiar vidí reálne aj svoj štart v tohtoročnom SP. "Predsezónna príprava na Novom Zélande ukázala, aký veľký posun po športovej, ale aj psychickej stránke Teo zaznamenal. Dokonca sme sa spolu ocitli na stupni víťazov. Dúfam, že mu to v sezóne prinesie super motiváciu a zároveň ukáže, aký veľký potenciál sa v ňom skrýva," konštatoval o bratovi Adam Žampa.