Zahrá si Djokovič na Australian Open? Bývalá ministerka rázne reaguje

Šanca, že by si srbský tenista Novak Djokovič (35) zahral na Australian Open budúci rok, je naďalej minimálna. Srb sa odmieta zaočkovať proti koronavírusu a stále má zrušené víza do krajiny.

K jeho kauze sa vyjadrila aj austrálska poslankyňa a bývalá ministerka vnútra Karen Andrewsová. Neočkovaný srbský tenista má po deportácii z krajiny v januári tohto roka naďalej zrušené víza.

Podľa poslankyne Karen Andrewsovej by upustenie od tohto zákazu bolo fackou do tváre pre Austrálčanov, ktorí sa nechali zaočkovať. „Prečo by mal byť Novakovi Djokovičovi povolený vstup do krajiny len preto, že je vysoko postaveným tenistom s obrovským množstvom peňazí,“ povedala Andrewsová pre rozhlasovú stanicu ABC s tým, že v podobnej situácii ako Djokovič boli aj ďalší ľudia, ktorí sa pre chýbajúce očkovanie do krajiny nedostali.

„Nemalo by byť jedno pravidlo len pre neho a iné pravidlá pre všetkých ostatných," dodala austrálska opozičná poslankyňa.

Tenista Novak Djokovič dokázal cez víkend na turnaji v Astane získať svoj jubilejný 90. titul v kariére.