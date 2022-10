Na svetovú jednotku doľahli emócie: Po prehre to na ňu prišlo

Po zápase na ňu doľahli silné emócie, ktoré sa jej nepodarilo dostať pod kontrolu ani pri záverečnej reči. Skôr ako nečakaná prehra ale na svetovú jednotku doľahla masívna podpora poľských fanúšikov, ktorí prišli do vítkovickej arény. Halou znel pokrik "Iga, Iga," po ktorom sa varšavská rodáčka rozplakala.

"Neviem, čo povedať... Toto je pre mňa najťažší moment celého turnaja, aby som niečo zo seba dostala. V závere zápasu som plakala, asi to odo mňa nebolo profesionálne," iba ťažko dostával Swiateková zo seba.

Pledging to donate her prize money to Polish non-profit organizations ahead of #WorldMentalHealthDay tomorrow 🧠@iga_swiatek continuing to be an inspiration on and off the court 💜#OstravaOpen pic.twitter.com/oUc2HAPhZd