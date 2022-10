Slovan dostal lekciu od Trenčína, tréner Weiss zúril: Hanba! Musím z toho vyvodiť dôsledky

Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava nenadviazal na štvrtkové víťazstvo nad švajčiarskym FC Bazilej (2:0) v Európskej konferenčnej lige 2022/2023 a v nedeľňajšom zápase 13. kola najvyššej slovenskej súťaže prehral na pôde AS Trenčín 0:4.

"Belasí" napriek tomu zostali na čele súťaže so ziskom 26 bodov z 12 duelov aktuálneho ročníka, pred druhým FC Spartak Trnava majú náskok jedného bodu a jedno stretnutie k dobru. Tréner Vladimír Weiss st. vyjadril po zápase v Trenčíne pohoršenie. "Samozrejme, je to hanba pre klub, pre mňa a verím, že aj pre hráčov, aj keď asi nie všetkých. Musím z toho vyvodiť dôsledky, pretože takto sa za klub nehrá a nebojuje. Je to, samozrejme, aj moja chyba, niektorým hráčom som dôveroval, dal som im šancu. Žiaľ, niektorí nemajú na to, aby hrali v Slovane, ako som sa niekoľkokrát vyjadril. Aj tak by sme mali s týmto mužstvom v Trenčíne prinajmenšom neprehrať takýmto rozdielom," uviedol bývalý reprezentačný kouč na pozápasovej tlačovej konferencii.

Jeho zverenci utrpeli len druhú prehru v ligovej sezóne, koncom júla pritom zdolali doma Trenčanov 4:0. "Za stavu 0:0 sme mali dve čisté šance, Hrnčár a Šaponjič boli v dvoch gólových príležitostiach. Kde je však náš útok, kde sú tie mená, keď posledné tri góly dali pravý obranca a stopéri. Tam nás tlačí topánka. Od zajtra pôjdu niektorí hráči do béčka, pretože takto sa za Slovan nebojuje. Jeden-dvaja-traja hráči tam nechali srdce, nebudem ich menovať, ostatní veľmi zlé. Beriem to aj na seba, pretože ja som zodpovedný za výsledok. Verím, že do štvrtku nájdeme 10 statočných, ktorí sa pobijú proti Bazileju a niekoľkých ďalších, ktorí im budú konkurencieschopní," doplnil sklamaný Weiss.

Trenčín viedol už v 31. minúte 2:0, v oboch polčasoch skóroval obranca Kelvin Pires, presadili sa aj Eynel Soares a Rahim Ibrahim. "Odohrali sme kvalitný zápas proti dobrému súperovi. Nechcem rozdeľovať prvý a druhý polčas, no do zápasu sme vstúpili solídne a držali sme sa plánu. Strelili sme prvý aj druhý gól, ustáli sme kľúčový moment po našom druhom góle. Po prestávke sme chceli mať lepšie úseky hry. O to nám to dáva väčšiu výzvu zlepšovať sa a pracovať, aby sme zápas dohrali s väčšou dominanciou. Vyzdvihujem tímový výkon, ktorý priniesol krásne víťazstvo a ďalšie góly. Ešte viac sa teším z čistého konta vzadu," povedal tréner AS Marián Zimen. Jeho zverenci sú v tabuľke ôsmi s 15 bodmi z 13 duelov.