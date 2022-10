Rupli mu nervy. Hokejový brankár Košíc Andrej Košarišťan (28) sa v zápase extraligy proti Novým Zámkoch neovládol.

V 37. minúte inkasoval z hokejky Johnsona štvrtý gól. Nahnevaný počas prerušenej hry sekol súperovho hráča. Košarišťan dostal 5 minút a trest do konca zápasu.

"Bola tam nejaká provokácia, ale na to sa nemôžeme pozerať. Je to neakceptovateľné, mrzí ma to a ospravedlňujem sa všetkým," povedal Andrej Košarišťan pre RTVS. Košice napokon v Nových Zámkoch podľahli 2:5.