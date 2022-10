Slováci poznajú program kvalifikácie ME 2024: Na rozbeh prijateľný súper

Slovenská futbalová reprezentácia odštartujú boje v kvalifikácii o postup na ME 2024 domácim dvojzápasom s Luxemburskom a Bosnou a Hercegovinou.

Oba duely sú na programe v závere marca budúceho roka. Zverenci trénera Francesca Calzonu budú hrať v šesťčlennej J-skupine. Topfavoritom je Portugalsko, s ktorým sa Slováci stretnú 8. septembra 2023 na domácej pôde a 13. októbra 2023 vonku. Na záver kvalifikácie sa slovenský tím predstaví 19. novembra budúceho roka v Bosne a Hercegovine. V skupine ešte figurujú Island a Lichtenštajnsko. Program stretnutí určil po nedeľnom žrebe počítač.

Slováci pred žrebom figurovali až v piatom výkonnostnom koši. Priamy postup si zabezpečia prvé dva tímy z každej skupiny a tímy na tretích miestach sa popasujú o zostávajúce tri miestenky v 12-člennej play off na základe Ligy národov. Kvalifikačné zápasy sa odohrajú v piatich asociačných termínoch od jari do jesene 2023. Zápasy play off sú na programe na jar 2024, finále sa odohrá 26. marca.



Program J-skupiny kvalifikácie ME 2024 /zdroj: SFZ/:

štvrtok 23. marca 2023:

20.45 SLOVENSKO - Luxembursko, Bosna a Hercegovina - Island, Portugalsko - Lichtenštajnsko

nedeľa 26. marca 2023:

18.00 Lichtenštajnsko - Island, 20.45 SLOVENSKO - Bosna a Hercegovina, Luxembursko - Portugalsko

sobota 17. júna 2023:

15.00 Luxembursko - Lichtenštajnsko, 20.45 Island - SLOVENSKO, Portugalsko - Bosna a Hercegovina

utorok 20. júna 2023:

20.45 Lichtenštajnsko - SLOVENSKO, Bosna a Hercegovina - Luxembursko, Island - Portugalsko

piatok 8. septembra 2023:

20.45 SLOVENSKO - Portugalsko, Bosna a Hercegovina - Lichtenštajnsko, Luxembursko - Island

pondelok 11. septembra 2023:

20.45 SLOVENSKO - Lichtenštajnsko, Island - Bosna a Hercegovina, Portugalsko - Luxembursko

piatok 13. októbra 2023:

20.45 Portugalsko - SLOVENSKO, Island - Luxembursko, Lichtenštajnsko - Bosna a Hercegovina

pondelok 16. októbra 2023:

20.45 Luxembursko - SLOVENSKO, Bosna a Hercegovina - Portugalsko, Island - Lichtenštajnsko

štvrtok 16. novembra 2023:

20.45 SLOVENSKO - Island, Lichtenštajnsko - Portugalsko, Luxembursko - Bosna a Hercegovina

nedeľa 19. novembra 2023:

20.45 Bosna a Hercegovina - SLOVENSKO, Lichtenštajnsko - Luxembursko, Portugalsko - Island