Džokej Matuský opäť vyhral Veľkú pardubickú: Majiteľovi koňa vybojoval štedrú odmenu!

Dva slovenské kone spadli, náš džokej ale nie. Lukáš Matuský nepatril medzi favoritov 132. ročníka Veľkej pardubickej, ale v závere dal o sebe vedieť. Zvíťazil v sedle osemročného žrebca Mr. Spex a majiteľovi koňa vybojoval 2 milióny Kč (81 600 eur).

Matuský na tejto dráhe triumfoval už v roku 2020 a to s Hegnusom. Mr. Spex bol vlani tretí.

Na 6 900 metrov dlhej trati čakalo na 15-ich jazdcov 31 prekážok. Na Taxisovej priekope spadli dva kone, do cieľa ich nedorazilo až sedem. Mr. Spex mal kurz na víťazstvo až 9:1. Do kariet mu ale hrala mäkšia dráha, na ktorej ukázal silný ťah na cieľ.

O víťazstvo bojoval s obhajcom prvenstva,Talentom, s džokejom Pavlom Složilom ml. Mr. Spex mal ale najviac síl a prišiel si pre svoj najväčší triumf v kariére. „Je to borec. Perfektne som sa zviezol,“ povedal Matuský pre ČT. „Nekafral som sa mu do toho. Povedal som si, že buď to dáme, alebo nie. Cítil som ale, že to dáme,“ uzavrel.

Výsledky

Veľká pardubická (6 900 m): 1. Mr. Spex/dž. Matuský (SR), 2. Talent/Složil ml. (ČR), 3. Sacamiro/dž. Kocman (ČR)