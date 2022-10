Slovenský bojovník Tomáš Možný (31) zdolal v hlavnom zápase štvrtého turnaja organizácie Real fight arena (RFA) Poliaka Kamila Mindu po technickom K.O. v 2. kole.

Pred domácim publikom v Košiciach absolvoval v súboji ťažkých váh do 120 kg svoj prvý zápas v MMA po 11 rokoch. Turnaj v košickej Steel aréne priniesol 11 zápasov, z ktorých 9 bolo v MMA a 2 podľa pravidiel Real fight.

Možný sa počas doterajšej športovej kariéry venoval najmä kickboxu a stal sa prvým Slovákom v prestížnej organizácii Glory. Prechod k športu, v ktorom sa na rozdiel od kickboxu môže súboj preniesť aj na zem, zvládol, hoci mu predchádzali komplikácie.

„Dva dni pred zápasom som mal horúčky. Ležal som doma v teplotách a s horúčkou som musel ísť aj do sauny, aby som zhodil posledné 4 kg. Dnes som bol hotový. Nevedel som sa správne nastaviť na zápas, ale výborné publikum ma nabudilo. Počas zápasu som sa snažil súperovi stavať, no nie je to jednoduché, keďže neovládam techniky,“ poznamenal bezprostredne po zápase.

Pred domácim publikom sa darilo aj ďalšiemu Slovákovi Jozefovi Wittnerovi, ktorý mal pôvodne nastúpiť v hlavnom zápase proti Čechovi Petrovi Knížemu. Ten sa však zranil a promotéri napokon Wittnerovi narýchlo zohnali Astleyho. Wittner si rýchlym víťazstvom vylepšil osobnú bilanciu na 16 víťazstieva 2 prehry. „Myslel som si, že budeme tri kolá zápasiť. Vyšlo mi to však lepšie. Bol som prekvapený, ako mu tam ľavý hák padol. Už som ho potom musel ukončiť na zemi,“ konštatoval Wittner.