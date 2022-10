Pätnásť Slovákov absolvovalo prípravný kemp NHL: Najviac zažiaril Regenda!

Bitka o miesto v prvých tímoch sa skončila! V prípravných kempoch klubov NHL sa pred štartom novej sezóny, ktorá odštartovala predstihu v piatok v Prahe, zapojilo celkovo 15 slovenských hráčov. Kto z nich najviac zažiaril a ako sa im celkovo bodovo darilo?

Isté miesto po prípravných kempoch majú vo svojich kluboch v novom ročníku iba štyria hokejisti spod Tatier, ktorí majú jednocestné kontrakty. Ide o gólmana NY Rangers Jaroslava Haláka, obrancu Washingtonu Martina Fehérváryho, zadáka Tampy Bay Erika Černáka či útočníka New Jersey Tomáša Tatara.

Čakajú na verdikt

Ostatní hráči majú dvojcestné zmluvy a niektorí z nich už boli v predošlých dňoch vyradení z kempov. V najbližších hodinách sa slovenský fanúšik dozvie, či si debut v najlepšej lige sveta v tomto týždni pripíše na svoje konto draftová jednotka Montrealu Juraj Slafkovský a aj draftová dvojka, obranca New Jersey Šimon Nemec.

Najviac však v príprave z talentovaných Slovákov zaujal nedraftovaný útočník Pavol Regenda. Za Anaheim odohral až sedem stretnutí, najviac zo všetkých našich hokejistov a získal aj najviac bodov. Celkovo si na svoje konto pripísal 3 góly a 4 asistencie a stal sa dokonca lídrom produktivity Anaheimu.

Výborný kemp

„Hral výborne, mal by dostať šancu v prvom tíme v úvode sezóny,“ písali po výkonoch Regendu zámorské médiá. „Idem do kempu s tým, aby som sa pobil o prvé mužstvo,“ povedal dávnejšie pre Nový Čas bývalý hráč Michaloviec a zdá sa, že si už v najbližších dňoch splní veľký hokejový sen v podobe premiéry v NHL. Bolo by prekvapením, keby mu Anaheim po skvelej príprave nedal v úvode šancu.