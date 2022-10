Cibulková prelomila mlčanie: Pohlavie dieťatka už poznáme! Tehotenské bruško jej pristane

Bývalá úspešná tenistka Dominika Cibulková (33) sa už veľmi teší na prírastok do rodiny. Rodáčka z Bratislava navyše priznala, že už pozná pohlavie dieťatka.

Cibulková pred nedávnom verejne priznala, že sa jej rodina rozrastie o ďalšieho člena. S manželom Michalom Navarom čakajú v poradí druhé dieťa, dosiaľ majú dvojročného synčeka Jakubka.„Plánovali sme to. Moji najbližší, ktorí ma poznajú, vedia, že si veci rada plánujem. Som veľká detailistka, tak samozrejme, toto sa nedá naplánovať, ale mali sme šťastie, že keď sme si povedali, že ideme do toho, tak sa nám to podarilo," uviedla bývalá svetová štvorka v rozhovore pre TV Markíza.

Chlapček alebo dievčatko? Bývalá tenistka priznala, že pohlavie dieťatka je už známe, ale najprv to chce oznámiť najbližším. „Pohlavie dieťatka už poznáme, ale zatiaľ si to ešte chceme nechať pre seba, pretože sme to ešte nepovedali najbližším. Takže najprv sa s tým podelíme v kruhu rodiny a potom to samozrejme dám von. Nebudem to tajiť tak, ako pri Jakubkovi," prezradila Cibulková.