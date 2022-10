Calzona reaguje na žreb kvalifikácie o postup na ME 2024: TOTO je náš jasný cieľ!

Súpermi slovenských futbalových reprezentantov v kvalifikácii ME 2024 budú tímy Portugalska, Bosny a Hercegoviny, Islandu, Luxemburska a Lichtenštajnska. Rozhodol o tom nedeľný žreb vo Frankfurte nad Mohanom, ktorý Slovákov posunul do šesťčlennej J-skupiny. Slováci boli pred žrebom v piatom výkonnostnom koši.

V kvalifikácii ME sa predstaví 53 tímov, ktoré budú súperiť o 23 miesteniek. Priamy postup si zabezpečia prvé dva tímy z každej skupiny a tímy na tretích miestach sa popasujú o zostávajúce tri miestenky v 12-člennej play off na základe Ligy národov. Kvalifikačné zápasy sa odohrajú v piatich asociačných termínoch od jari do jesene 2023: 23. - 25 marca, 26. – 28. marca, 16. – 17. júna, 19. 20. júna, 7. – 9. septembra, 10. – 12. septembra, 12. – 14. októbra, 15. –17. októbra, 16. – 18. novembra, 19. – 21. novembra. Zápasy fázy play off sú na programe na jar 2024, finále sa odohrá 26. marca.

Slovenskí futbalisti sa v kvalifikácii pokúsia o tretiu účasť na ME v ére samostatnosti. V roku 2016 postúpili na záverečnom turnaji do osemfinále, v ktorom podľahli Nemecku 0:3. O štyri roky na ME 2020, ktoré sa pre pandémiu hrali v neskoršom termíne, nepostúpili zo základnej skupiny.

"Žreb vnímam ako fakt, kde si nemôžete vybrať súperov. Samozrejme, mohlo to byť lepšie, no aj horšie. Som rád, že budeme môcť na Slovensku vidieť mužstvo z absolútnej svetovej špičky, ktorým je Portugalsko. Žiadnu kvalifikáciu nevypustíme a cieľom bude uhrať v každom zápase dobrý výsledok. V prvom rade budeme chcieť stabilizovať mužstvo, aby vznikla partia, ktorá môže dôstojne reprezentovať Slovensko," povedal prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik vo videorozhovore pre webstránku futbalsfz.sk.

"Najsilnejšie mužstvo v skupine je Portugalsko, ale nikdy neviete. Vo futbale bolo už veľa prekvapení," povedal tréner futbalovej reprezentácie Francesco Calzona. "Nemám rád otázky, kto je najslabší, alebo naopak kto je favorit skupiny. Stávajú sa totiž aj negatívne prekvapenia a papierovo silnejší tím prehrá. My sa musíme snažiť so všetkými hrať na rovnakej úrovni a predviesť dobrý futbal. Je to silná skupina, no my sa potrebujeme sústrediť na seba a nie na súperov. Nezaslúžime si pozíciu, ktorú aktuálne máme. Naša povinnosť je ísť ďalej a mať pozitívne výsledky. Prišiel som na Slovensko, aby som z hráčov dostal maximum. Musíme veriť, že môžeme postúpiť, čo vedie len cez tvrdú prácu a to je náš cieľ."

Zloženie kvalifikačných skupín prinesie viaceré zaujímavé konfrontácie. V C-skupine na seba narazia obaja finalisti uplynulého šampionátu Taliani a Angličania, ktorých doplnia Ukrajina, Severné Macedónsko a Malta. Viacero geografických susedov sa stretne v zápasoch "géčka," v ktorom sú tímy Maďarska, Srbska, Čiernej Hory, Bulharska a Litvy.

Na ME, ktoré budú od 14. júna do 14. júla 2024 v Nemecku, sa predstaví 24 tímov. Žreb finálového turnaja sa uskutoční v decembri 2023 v Hamburgu. Formát podujatia bude rovnaký ako na ME 2016 a 2020. Hrať sa bude v Berlíne, Kolíne nad Rýnom, Dortmunde, Düsseldorfe, Frankfurte, Gelsenkirchene, Hamburgu, Lipsku, Mníchove a Stuttgarte. V pozícii obhajcov titulu môžu vstúpiť do turnaja Taliani, ktorí vo finále predošlých ME zdolali Anglicko 2:1 po jedenástkovom rozstrele.

Zloženie kvalifikačných skupín ME 2024:

A-skupina: Španielsko, Škótsko, Nórsko, Gruzínsko, Cyprus

B-skupina: Holandsko, Francúzsko, Írsko, Grécko, Gibraltár

C-skupina: Taliansko, Anglicko, Ukrajina, Severné Macedónsko, Malta

D-skupina: Chorvátsko, Wales, Arménsko, Turecko, Lotyšsko

E-skupina: Poľsko, Česko, Albánsko, Faerské Ostrovy, Moldavsko

F-skupina: Belgicko, Rakúsko, Švédsko, Azerbajdžan, Estónsko

G-skupina: Maďarsko, Srbsko, Čierna Hora, Bulharsko, Litva

H-skupina: Dánsko, Fínsko, Slovinsko, Kazachstan, Severné Írsko, San Maríno

I-skupina: Švajčiarsko, Izrael, Rumunsko, Kosovo, Bielorusko, Andorra,

J-skupina: Portugalsko, Bosna a Hercegovina, Island, Luxembursko, SLOVENSKO, Lichtenštajnsko