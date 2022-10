Záverečný monument sezóny Okolo Lombardska: Pogačar obhájil triumf

Skvelý záver sezóny. Slovinský cyklista Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) obhájil minuloročné víťazstvo na poslednom monumente roka - Okolo Lombardska. Pogačar sa 19 kilometrov pred cieľom dostal do úniku s ďalšími dvoma jazdcami a o triumfe rozhodol v záverečnom špurte, v ktorom zdolal Španiela Masa z tímu Movistar. Tretí v cieli bol s odstupom desiatich sekúnd ďalší Španiel Landa (Team Bahrain).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Po vlaňajšej horskej edícii sa organizátori vrátili ku klasickej trati Bergamo - Como. Jazdcov čakala porcia 253 kilometrov s prevýšením takmer 5 000 m. V prvej polovici pretekov videli fanúšikovia viacero pádov, napríklad Pozzoviva (Intermarché), Fortunata (Eolo) a Nieveho (Caja Rural), ktorý tu ukončil kariéru. Počiatočný hromadný únik pohltil balík pred kopcom Madonna del Ghisallo. Tempo potom udržiavali borci z UAE Team Emirates.

Pogačarov únik sa ukázal ako rozhodujúci. Zachytil ho v dobrej forme jazdiaci Mas aj jeho krajan Landa. Toto trio sa doviezlo prakticky až do cieľa s tým, že Landa v závere zaostal o 10 sekúnd. Pogačar vyhral o centimetre, keďže na páske v eufórii trochu zvoľnil.

„Boli to ťažké preteky, je vždy ťažké sa zmobilizovať na záverečné vystúpenie sezóny. V tíme sme perfektne spolupracovali a vyšlo to na výbornú. Po návrate z Austrálie som sa cítil stále lepšie a lepšie, dnes som si veril. Bol to krásny záver mojej sezóny,“ pochvaľoval si v cieli šťastný Pogačar. Víťaz Tour de France Dán Vingegaard (Jumbo-Visma) skončil až 16. . S kariérou sa v týchto pretekoch rozlúčili aj ďalšie dve hviezdy cestnej cyklistiky a to Španiel Valverde (Movistar) a Talian Nibali (Astana).

Výsledky

Okolo Lombardska (Bergamo - Como, 253 km):

1. Tadej Pogačar (Slov./UAE Team Emirates) 6:21:22 hod., 2. Enrik Mas Nicolau (Šp./Movistar) - rovnaký čas, 3. Mikel Landa Meana (Šp./Team Bahrain) +10 s.