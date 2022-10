TOP zárobky maskotov v basketbalovej NBA: Kráľom je vlk Rocky

Na hranicu 600 000 dolárov sa so svojím zárobkom dostal aj maskot Harry z Atlanty Hawks. Tretí v rebríčku je býk Benny z Chicaga Bulls, ktorého plat je vo výške 400 000 dolárov.

Maskoti klubov NBA sa počas zápasov starajú o zábavu v hale a sú aj dôležitá súčasť marketingových aktivít klubu. Skutočnosť, že najlepšie platený maskot je práve z Denveru je príznačná vzhľadom na skutočnosť, že Nuggets počas leta podpísali najväčší kontrakt v histórii súťaže s Nikolom Jokičom. Plat hviezdneho pivota je 264 miliónov dolárov za päť rokov hráčskej služby.

