Róbert Mak sa uviedol v najlepšom možnom svetle: Na otvorenie streleckého účtu mu stačilo len 15 minút

Na víťazstvo to napokon aj tak nestačilo (2:3), no kvalitný výkon slovenského futbalistu neostal bez povšimnutia a v pozitívnom svetle zapôsobil na tamojších fanúšikov. Ak bude pokračovať v podobnom tempe, môže u protinožcov prežiť jednu z najvydarenejších sezón vo svojej bohatej kariére.

🗣️'MAK THE SLOVAK & SYDNEY ARE BACK' 🔥 @SydneyFC hit the front on their return to @AllianzStadium! 🔵



Catch all the action LIVE on @Channel10AU BOLD 📺



Follow live: https://t.co/BdgnMu9agF#SYDvMVC #WeAreALeagues @IsuzuUTE pic.twitter.com/3XQKSY0aCb