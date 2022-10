Toto sú najlepšie platení futbalisti: Rebríček magazínu Forbes ovládli futbalisti PSG

Zarábajú milióny! Kto sa stal najlepšie zarábajúcim futbalistom? Rebríček magazínu Forbes vás možno prekvapí.

10. Kevin De Bruyne - 29 miliónov dolárov

De Bruyne si upevnil pozíciu jedného z najlepších stredopoliarov v Premier League, a to sa spája so značnou cenou. Jeho nadané nohy mu zabezpečili, že v minulom roku zarobil 25 miliónov dolárov na ihrisku, zatiaľ čo 11 značkových zmlúv znamenalo, že získal 4 milióny dolárov z iných sponzorských zmlúv.

9. Andres Iniesta - 30 miliónov dolárov

Od odchodu z Barcelony pôsobí Iniesta v Japonsku. Jeho posledné podnikateľské aktivity znamenali, že v minulom roku zarobil mimo ihriska 5 miliónov dolárov. Španielsky kúzelník stále pravidelne hráva a za posledných 12 mesiacov zarobil na ihrisku 25 miliónov dolárov.

8.Eden Hazard - 31 miliónov dolárov

Napriek tomu, že Hazard od svojho prestupu z Chelsea do Realu Madrid odohral len málo zápasov, stále sa nachádza v prvej desiatke najlepšie zarábajúcich hráčov svetového futbalu. Belgický internacionál získal 27 miliónov dolárov z kontraktov na ihrisku a 4 milióny dolárov zo zárobkov mimo trávnikov.

7. Robert Lewandowski - 35 miliónov dolárov

Lewandowski urobil jeden z najvýraznejších prestupov tohto leta, keď opustil Mníchov a prestúpil do Katalánska. Poľský útočník si zarobil slušných 8 miliónov dolárov vďaka podpore mimo ihriska v spoločnosti Nike a vlastnej značke oblečenia "RL9". V minulom roku zinkasoval 27 miliónov dolárov za svoje úsilie na ihrisku.

6. Erling Haaland - 39 miliónov dolárov

Haaland je v tomto zozname debutantom, ale v budúcom roku bude takmer určite vyššie. Zmluvy so spoločnosťami ako Samsung znamenali, že Nór zarobil približne 4 milióny dolárov za dohody mimo ihriska. Správy naznačujú, že len jeho ďalšia zmluva na obuv by mohla mať hodnotu okolo 18 miliónov dolárov. Príjmy Haalanda na ihrisku sa pohybovali na úrovni 35 miliónov dolárov, keď toto leto prestúpil do Premier League.

5. Mohamed Salah - 53 miliónov dolárov

Salah nakoniec v lete podpísal novú zmluvu s Liverpoolom, ktorá ho udrží v klube až do roku 2025. Egypťan vďaka tomu zarobil 35 miliónov dolárov za svoje pôsobenie na ihrisku. Mimo ihriska zostáva ikonou a ako jedna z najvplyvnejších globálnych hviezd spoločnosti Adidas si za svoje sponzorské zmluvy pripísal do vrecka skvelých 18 miliónov dolárov.

4. Neymar Jr - 87 miliónov dolárov

Prestup Neymara z Barcelony do PSG v roku 2017 zostáva najdrahším prestupom v histórii futbalu a po predĺžení zmluvy v Paríži sa drží v prvej päťke najlepšie zarábajúcich hráčov na svete. Brazílčan zarobil 55 miliónov dolárov za svoje výkony na ihrisku, pričom 32 miliónov dolárov zarobil vďaka zmluvám so spoločnosťami ako Puma a Ooredoo Group.

3. Cristiano Ronaldo - 100 miliónov dolárov

Ronaldo je najlepšie zarábajúci hráč mimo ihriska na svete. Zmluvy so spoločnosťami ako Nike, Herbalife a Livescore mu zabezpečili zárobok 60 miliónov dolárov a napriek tomu, že v minulom roku bol jeho hrací čas obmedzený, stále zarobil 40 miliónov dolárov zo zmlúv na ihrisku. Ronaldove azda najpôsobivejšie čísla pochádzajú z Instagramu, kde ho sleduje 486 miliónov ľudí.

2. Lionel Messi - 120 miliónov dolárov

Minuloročnú jednotku zosadil z prvej priečky jeho klubový spoluhráč, ale Messi aj tak zarobil za posledných 12 mesiacov závratnú sumu peňazí. Argentínčan údajne zarobil takmer polovicu svojej sumy na sponzorských zmluvách mimo ihriska (55 miliónov dolárov), čo znamená, že 65 miliónov dolárov zinkasoval za svoje úsilie na ihrisku.

1. Kylian Mbappe - 128 miliónov dolárov

Mbappe začiatkom tohto roka podpísal lukratívnu zmluvu, ktorá ho v PSG udrží až do roku 2025, ale Francúz už zarábal závratné sumy. Za posledných 12 mesiacov dostal útočník za svoje výkony na ihrisku takmer neuveriteľnú sumu 110 miliónov dolárov. V rámci zmlúv so spoločnosťami EA a Nike si domov priniesol aj neuveriteľných 18 miliónov dolárov zo sponzorských zmlúv mimo ihriska.