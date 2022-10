Mladá hviezda zaujala ďalší klub! Do hry o Bellinghama vstupuje Real Madrid: Akú sumu ponúkne?

Britský The Sun prišiel s informáciou, že Jude Bellingham (19) zaujal ďalší klub. Do hry o talentovaného záložníka by mal vstúpiť Real Madrid so zaujímavou ponukou.

Záložník Borussie Dortmund bude s najväčšou pravdepodobnosťou jedným z najskoloňovanejších mien v nasledujúcom prestupovom období. O Bellinghama prejavili záujem v Liverpoole, chceli by ho vidieť v Manchesteri City i United. Chelsea by ho rada pozorovala v modrom drese. Podľa najnovších informácií do boja o talentovaného tínedžera vstúpi Real Madrid, ktorý má v pláne za Bellinghama zaplatiť 100 miliónov eur. "Biely balet" v auguste predal Brazílčana Casemira do Manchestru United a funkcionári vedia, že čas 37-ročného Luku Modriča a 32-ročného Toniho Kroosa sa kráti. Ideálnou náhradou by tak bol mladý anglický reprezentant, ktorý sa len prednedávnom objavil v najhodnotnejšej jedenástke sveta s hodnotou 90 miliónov eur.