Odveta na spadnutie? Mayweather a McGregor by sa mali stretnúť v dvojzápase: Zmluva v hodnote 1,5 miliardy!?

Odveta na spadnutie? Floyd Mayweather a Conor McGregor by sa mali stretnúť v zaujímavom dvojzápase s ešte zaujímavejšou odmenou. Informáciu priniesol britský The Sun.

Floyd Mayweather by sa mohol stretnúť s Conorom McGregorom v oktagone - ako aj v dlho očakávanej boxerskej odvete. "Chcú podpísať zmluvu na dva zápasy v hodnote 1,5 miliardy dolárov," uviedol na svojom webe The Sun.

Moneyho tím rokuje s tímom hviezdy UFC o zmluve na dva zápasy, v rámci ktorej sa dvojica opäť stretne v boxerskom ringu - po ktorom bude nasledovať druhý zápas v MMA, tvrdí zdroj denníka The Sun.

Bolo by to prvýkrát, čo by 45-ročný Mayweather bojoval podľa pravidiel MMA. Oba zápasy budú na oficiálny zápis a neporazený šampión je podľa informátora dokonca ochotný dať do hry svoju ochrannú známku TBE - The Best Ever (najlepší na svete). Dodali, že ak sa zmluvy uzavrú, zápasy sa uskutočnia v Abú Zabí a Saudskej Arábii v roku 2023.