Americká wrestlerka Sara Lee († 30): Záhadná smrť po tréningu!

Fanúšikovia sú v šoku. Populárna americká profesionálna wrestlerka a televízna celebrita Sara Lee († 30) vo štvrtok nečakane zomrela. Príčiny úmrtia matky troch detí, ktorá sa len deň pred skonom vrátila k plnohodnotnému tréningu, odhalí až súdna pitva.

Správu o smrti víťazky reality show World Wrestling Entertainment z roku 2015„Tough Enough“ poskytla jej zdrvená matka. Sara Ann Lee zanechala po sebe tri maloleté deti - dcéru a dvoch synov! „Všetci sme v šoku. Prosím, nechajte nás smútiť,“ uviedla jej matka Teri.

Sara zomrela do 24 hodín od prvého tréningu, ktorý absolvovala po pôrode tretieho dieťaťa. Po jeho skončení sa na sociálnych sieťach pochválila fotografiou z posilňovne. „Oslavujem, že som konečne dosť zdravá na to, aby som mohla ísť do posilňovne dva dni po sebe. Moja prvá infekcia dutín mi nakopla zadok,“ napísala zápasníčka, ktorá sa v decembri 2017 vydala za slávneho bojovníka MMA Coryho Westona (35).

Hlavu v smútku má aj wrestlingová komunita. „Žiaden tweet ani veľa slov nemôžu vrátiť tohto krásneho človeka. Moje srdce patrí Sarinej rodine. Sara Lee nám bude veľmi chýbať,“ napísala Chelsea Green, ktorá súťažila so Sarou v Tough Enough.