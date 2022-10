Andrej Csemez je na pobyte na Kube: Trénuje s najlepšími boxermi sveta

Skvelá príprava! Slovenský boxer Andrej Csemez (24) a zverenec šéfa zväzu Tomiho Kida Kovácsa (45) sa už tri týždne nachádza na Kube, kde trénuje v športovom centre v Havane s najlepšími boxermi sveta. Denníku Nový Čas prezradil, aký má denný program a aj to, že stihol zažiť hurikán Ian!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vyše mesačný kemp na Kube vybavil Csemezovi práve Tomi Kid Kovács, ktorý ako šéf zväzu uzavrel s miestnou federáciou viacročnú spoluprácu. „Trénovať a žiť so svetovou špičkou 35 dní je zážitok na celý život. Som rád, že sa mi podarilo Bandimu, ako všetci Andreja voláme, vybaviť tento pobyt. Má možnosť trénovať s olympijskými víťazmi a majstrami sveta z Kuby, čo je pre neho veľká boxerská škola,“ povedal pre Nový Čas Tomi, ktorý bol v týždni svojho zverenca aj navštíviť.

„Mám tu vytvorené skvelé podmienky na napredovanie mojej kariéry. Boxovať na tréningoch s dvojnásobným šampiónom z olympiády Arlenom Lopezom a Juliom La Cruzom či majstrom sveta Yoenlisom Hernandezom, ale aj ďalšími Kubáncami je niečo neskutočné,“ povedal na úvod priamo z Havany Andrej Csemez. „Trénujeme šesťkrát do týždňa a denne máme dve tréningové jednotky. Je to makačka, ale nesťažujem si, pretože viem, že ma to posunie vpred.“

O Bandiho je v Havane dokonale postarané. „Mám všetko, čo potrebujem. Bývam niekoľko kilometrov od športového centra, kde sa prepravujem na motorke,“ pokračoval Tomiho zverenec, ktorý koncom septembra zažil aj hurikán Ian. „V Havane to nebolo až také vážne, ale mali sme výpadok elektriny či mobilnej siete. Tri dni som bol bez signálu,“ reagoval Csemez, ktorý berie pobyt na Kube ako dobrú prípravu na budúcoročnú kvalifikáciu na olympiádu do Francúzska.

Chce doviesť Kubáncov

Šéf nášho boxerskeho zväzu Tomi Kid Kovács plánuje v blízkom čase doviesť na Slovensko trénera a boxerov priamo z Kuby na dlhší tréningový kemp, aby aj ďalší naši športovci mohli v tomto športe napredovať.