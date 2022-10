Tvrdá kritika švédskeho biatlonistu na šéfa MOV: Vždy bol priateľom Ruska!

Švédsky biatlonista Sebastian Samuelsson (25) adresoval prezidentovi Medzinárodného olympijského výberu (MOV) Thomasovi Bachovi (68) ostré slová. Držiteľovi zlatej olympijskej medaily z roku 2018 sa nepáči myšlienka návratu športovcov z Ruska a Bieloruska do Svetového pohára.

Generálny sekretár medzinárodnej biatlonovej federácie (FIS) Michel Vion (62) sa podľa informácií českého portálu sport.cz dopočul, že MOV začína podnikať prvé kroky súvisiace s obnovením spolupráce medzi ruskými a bieloruskými športovcami a ich organizáciou.

Netrvalo to však dlho a čoskoro sa začali objavovať prvé negatívne reakcie. Vlnu kritiky podporil svojim názorom taktiež švédsky biatlonista Sebastian Samuelsson. „Bol najväčším priateľom Ruska počas ich dopingového škandálu a zostáva ním aj teraz, počas invázie na Ukrajinu. Občas sa pýtam, čo má z proruských postojov. Stále sa k tomu vracia. Podľa môjho názoru je to dosť divné,“ rozrozprával sa bývalý olympijský víťaz v rozhovore pre švédsky Expressen.

„Samotná diskusia o návrate ruských a bieloruských športovcov je smiešna. Väčšina ľudí súhlasila, keď boli na jar vylúčení. Od tej doby sa nič neposunulo. Nestalo sa nič, čo by ospravedlňovalo zmenu rozhodnutia,“ vyjadril Samuelsson svoju nespokojnosť.

Aj napriek tomu, že FIS na nedávnom kongrese predĺžilo zákaz účasti Rusov a Bielorusov v medzinárodných súťažiach, do budúcna zvažuje ako trest pôsobenie pod neutrálnou vlajkou a bez štátnej hymny. Pod týmito obmedzeniami pôsobili ruskí športovci aj na posledných dvoch zimných olympiádach.

„Toto riešenie sa ukázalo ako nedostatočné. Sám som videl, že nie je dôležité, čo majú napísané na oblečení. Všetci vedia, že reprezentujú Rusko. Vypočujte si ich komentátorov, hovoria iba o Rusku. Nemali síce vlajku, ale je to veľmi mierny trest za tak vážne veci,” hovorí Samuelsson.

Počas rozhovoru prispel taktiež k diskusii o ukrajinských športovcoch. Myslí si, že pôsobenie po boku športovcov Ruska a Bieloruska by pre nich nemuselo byť veľmi príjemné. „Bolo by to naozaj zvláštne, predstavte si, že by stáli vedľa seba na strelnici,“ dodal.