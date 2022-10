Prischla mu prezývka Princ rýchlosti: Zomrel sedemnásobný majster sveta v MotoGP († 83)

Britský pretekár, prezývaný "Princ rýchlosti," skonal vo vlastnom dome v Canterbury počas spánku.

Read debutoval na medzinárodnej scéne v roku 1961 na pretekoch na ostrove Man v kategórii do 350 cc a dokázal hneď triumfovať. Za svoju kariéru získal dva tituly svetového šampióna vo vtedy najprestížnejšej kategórii do 500 cc v rokoch 1973 a 1974. V kubatúre do 250 cc, predchodkyni dnešného Moto2, získal štyri tituly a jeden aj do 125 cc. Stal sa prvým jazdcom v histórii, ktorý dokázal vybojovať majstrovský primát vo všetkých troch súťažiach MotoGP.

