Slovan zabral v rozhodujúcej chvíli, tréner Weiss: Všetko mohlo byť stratené

Slovenský futbalový majster ŠK Slovana Bratislava sa vrátil do hry o postup zo skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy 2022/2023, vo štvrtkovom treťom zápase tohtosezónnej edície zvíťazil na pôde švajčiarskeho FC Bazilej 2:0.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Obaja súperi si zmerajú sily aj o týždeň, súboj na bratislavskom Tehelnom poli sa uskutoční 13. októbra o 18.45 h.

Tréner "belasých" Vladimír Weiss st. po stretnutí pochválil svojich zverencov, vyzdvihol najmä ich výkon v defenzíve. "Chceli sme hrať odvážne a drzo dopredu, prvý gól nám dodal väčšie sebavedomie. Mali sme ešte ďalšie gólové šance, ktorými sme mohli definitívne rozhodnúť. Dôležité bolo ustáť úvodných 10 minút druhého polčasu po tom, ako domáci tréner urobil štyri zmeny. Našťastie sme túto fázu ustáli, následne sme kontrolovali priebeh, výborne sme bránili a nepúšťali sme domácich do šancí. Bazilej bol trochu nervózny, už dlho doma neprehrával 0:2. My sme hrali dobre, na výsledok. Všetko mohlo byť stratené, takto je všetko živé," zhodnotil Weiss duel v Bazileji na pozápasovej tlačovej konferencii.

Oba presné zásahy hostí nesú rukopis Georgiho Čakvetadzeho. Najprv v 36. minúte poslal z ľavej strany center presne na hlavu Lukáša Pauscheka a ten poslal Slovan do vedenia, pod v tesne pred polčasovou prestávkou už v nadstavenom čase si po jeho prihrávke Aleksandar Čavrič "zasekol" jedného z domácich bekov a pridal druhý presný zásah.

V tabuľke H-skupiny sa Slovan posunul na tretiu priečku so štyrmi bodmi, pred ním sú šesťbodoví FC Bazilej a arménsky FK Pjunik Jerevan, posledný je litovský FK Žalgiris Vilnius s jedným bodom. "Na príprave som mužstvu hovoril, že musíme hrať na víťazstvo. Matematika nás po výhre Jerevanu nepúšťala do iných teórií. Sme späť v hre. Skupina je prakticky otvorená medzi troma tímami, aj Vilnius má ešte teoreticky nejakú šancu. Tešíme sa, dosiahli sme veľmi vzácne víťazstvo s ťažkým súperom. Zopakovali sme históriu, z čoho sa veľmi teším, že sa Slovanu na tomto štadióne historicky darí. Je to pre nás veľmi dôležité čo sa týka klubu aj skupiny. Veríme, že o týždeň bude vypredaný štadión a uvidíme dobrý futbal, no vieme, že to bude ešte ťažšie než vonku," myslí si Weiss.

Slovan Bratislava uspel vo štvrtok na mieste, s ktorým ho spája najväčší úspech v histórii slovenského klubového futbalu. V máji 1969 totiž na štadióne St. Jakob-Park triumfoval vo finále vtedajšieho Pohára víťazov pohárov (PVP) nad španielskym FC Barcelona 3:2 a získal cennú trofej. V skupinovej časti EKL hral Slovan aj vlani, vtedy z F-skupiny nepostúpil ďalej. Trikrát sa v minulosti predstavil aj v skupine Európskej ligy, v ročníkoch 2011/2012, 2014/2015 a 2019/2020 zostal bez postupu.