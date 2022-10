Tipos Národný beh Devín - Bratislava prekonal aj pandémiu a opäť sa hlási o slovo

Presne 72 hodín pred štartovým výstrelom, ktorý po trojročnej covidovej pauze pošle na trať 74. ročníka Tipos Národného behu Devín – Bratislava tisíce bežcov, organizátori na tlačovej besede informovali o prípravách najstaršieho slovenského športového podujatia.

„Teším sa, že sme po prekážkach z minulosti prekonali aj ďalšiu – pandémiu – a tento náš bežecký klenot je opäť na scéne. Nevzdali sme sa a v spolupráci so SAZ, SOŠV a agentúrou Be Cool naďalej udržiavame túto úžasnú tradíciu. Národný beh Devín – Bratislava oslávil vlani storočnicu svojho vzniku a spoločne cítime zodpovednosť, aby sa dožil ďalších sto rokov,“ zdôraznil Ladislav Križan, riaditeľ podujatia i Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava (STaRZ), ktorá je hlavný organizátor populárneho „Devína“ presne tri desaťročia – od roku 1992.

Na 74. ročník Tipos Národného behu Devín – Bratislava, ktorý sa v klasickom formáte pobeží po triapolročnej vynútenej pauze, sa predbežne prihlásilo 1700 bežcov (stav vo štvrtok o 14.00). Okrem množstva rekreačných aj slovenská elita, ktorá bude v nedeľu 9. októbra od 10.00 h bojovať na 11,625 km merajúcej trati o body do Bežeckého pohára SAZ 2022.

K už avizovaným popredným vytrvalcom Radovanovi Tomečkovi, Michalovi Staníkovi, Marekovi Lenčéšovi, Ondrejovi Kubovi (aj špičkový triatlonista, majster sveta 2022 v strednom duatlone) pribudli do štartovej listiny ešte dvojnásobný majster SR v horskom behu Martin Rusina, ktorý minulú nedeľu na polmaratóne v rámci MMM v Košiciach dobehol druhý a zlepšil si polmaratónsky osobák na 1:09:34 h a takisto druhý Slovák v cieli MMM 2022 v osobnom rekorde 2:30:51 h, tohtoročný slovenský šampión na 5000 m Michal Kováč.

V ženskom štartovom poli tohtoročného Devína už figuruje aj vlaňajšia víťazka a líderka tohtoročného BP SAZ Lucia Pelikánová, vicemajsterka SR v polmaratóne i v behu do vrchu. Jej najväčšie súperky budú zrejme slovenská šampiónka v maratóne 2019 Lucia Vlčáková, celková víťazka BP SAZ 2020 Radka Roháčová, jej klubová kolegyňa z AK ZVP Lučatín Kristína Resslová či Kristína Doricová, bojujúca o miesto v TOP 10 v BP SAZ.

„Som rád, že sme sa dali vlani dokopy a štyri subjekty spoločnými silami zachránili toto výnimočné podujatie. Vďaka tomu sa v roku 100. výročia vzniku pretekov bežalo aspoň symbolicky, keďže proticovidové opatrenia nám v poslednej chvíli znemožnili usporiadať Národný beh Devín – Bratislava v tradičnom formáte, hoci naň bolo všetko pripravené,“ poznamenal Ladislava Asványi, viceprezident SAZ a v 70. rokoch popredný slovenský bežec aj s účastníckymi zápismi na „Devíne“. „Toto podujatie je klenot, ktorý je potrebné udržať aj pre ďalšie pokolenia. Je neuveriteľné, že sa prvý raz bežalo už v roku 1921 a je úžasné, že vďaka organizátorským fanatikom sa udržalo pri živote až doteraz.“

SAZ vníma historickú hodnotu Národného behu Devín – Bratislava, a preto mu preň vyhradil každoročne isté miesto v čoraz populárnejšom Bežeckom pohári SAZ – v tomto roku sa doň zapojilo už takmer 600 vytrvalcov registrovaných v SAZ. „Myslím si, že takmer všetci bežci vnímajú historickú hodnotu Devína, preto je medzi nimi nesmierne obľúbený,“ skonštatoval Ladislav Asványi.

Bez silného generálneho partnera sa veľké bežecké podujatia organizujú veľmi ťažko. S organizátormi „Devína“ už druhý rok spolupracuje národná lotériová spoločnosť Tipos, a. s.

„Národný beh Devín – Bratislava je najstaršie slovenské bežecké podujatie s úžasnou históriou a veľkou spoločnskou hodnotou. Spája výkonnostných bežco, amatérskych a prostredníctvom Malého Devína umožňuje zapojiť sa do športovania aj deťom. Toto naša spoločnosť vníma veľmi pozitívne,“ zdôraznil Oliver Felszeghy, podpredseda predstavenstvaTipos-u. V roku 2019, v zatiaľ poslednom klasickom ročníku, aj on absolvoval trať spod devínskeho brala do centra Bratislavy: „Tentoraz pre zranenie kolena nepobežím, ale na štarte bude viacero mojich kolegov.“

Tohtoročná edícia najstaršieho slovenského športového podujatia ponúkne i zaujímavú výzvu. Kto sa v nedeľu 9. októbra postaví na štart „Malého Devína“, môže získať skalp olympijského víťaza v chôdzi na 50 km Mateja Tótha vo výzve s názvom „Predbehni olympijského víťaza Mateja Tótha“. Beží sa na 2,7 km merajúcej trati spod mosta Lanfranconi do centra Bratislavy.

„Veľmi rád som prijal úlohu ambasádora Malého Devína a dúfam, že tým pomôžem prilákať na štart čo najviac detí a mladých ľudí. Je dôležité, aby pochopili že beh a pohyb ako taký je skvelý a vyvoláva pozitívne emócie,“ podotkol Matej Tóth.

Do cieľa pri Propelleri pobeží tempom 5 minút na kilometer, čiže v cieli by mal byť za 13:30 min. Kto to zvládne skôr, bude sa môcť pýšiť skalpom olympijského víťaza. „Prinesiem si aj zlatú medailu z Ria a budeme sa môcť v cieli spolu s deťmi odfotiť. Verím, že aj tento zážitok bude pre mnohé z nich motivácia, aby pravidelne športovali,“ dodal bývalý chodecký virtuóz, ktorý absolvuje za osem dní už tretie bežecké preteky. Minulú sobotu totiž v rámci MMM v Košiciach bežal minimaratón (4 km) a v nedeľu štafetu na maratónskej trati, keď najprv odbehol svoj úsek, a potom bežal s manželkou Lenkou aj na ďalšom, takže v nohách mal vlastne polmaratón (21,1 km).

Už 74. ročník Národného behu Devín – Bratislava technicky zabezpečuje agentúra Be Cool. Aké novinky nachystala? „Pobeží sa na klasickej trati cez Devín do cieľa na dunajskom nábreží. Aby nedochádzalo ku kolíziám v lieviku tesne po štarte, štartovať sa bude v troch vlnách s trojminútovým odstupom,“ informoval Jozef Pukalovič, hlavný usporiadateľ pretekov. „Malý Devín bude mať tentoraz štart priamo na promenáde pod mostom Lanfranconi. Po nábreží sa pobeží k bývalému PKO, kde sa odbočí doľava na hlavnú cestu a odtiaľ do cieľa. Vyzerá to ta, že nám vyjde aj počasie, predpoveď je slnečno 16 – 17°C, takže pozývame všetkých, aby prišli bežcov povzbudiť do priestoru cieľa pri Propelleri.“

Na štvrtkovú tlačovú konferenciu pred 74. ročníkom „Devína“ zavítali do Slovenského olympijského a športového múzea v Bratislave i dvaja vzácni hostia, ktorí od začiatku 80. rokov minulého storočia absolvovali všetky klasické ročníky. Čerstvý sedemdesiatnik Július Lanátor nechýbal ani raz od roku 1982 (bežal aj vlaňajší symbolický ročník), o šesť rokov mladší Vladimír Cích je pravidelný účastník od roku 1981. Dvakrát sa dokonca dostal aj na stupne víťazov – raz bol tretí v kategórii 50 až 59-ročných a raz v kategórii nad 60 rokov. Národný beh Devín – Bratislava obom veteránom prirástol k srdcu. Ich spomienky na premiérový štart vyvolávajú úsmev na tvári.

„Pôvodne som futbalista. K behaniu som sa dostal, až keď som začal pracovať v BEZ, kde pôsobil i klub rekreačného behu. Stal som sa jeho členom a náš predseda Janko Jakubec ma tiež prihlásil na Devín,“ spomínal Július Lanátor. „Moja premiéra bola v roku 1982 bol trochu rozpačitá, celú trať som odbehol v gumových futbalových kopačkách. Absolvoval som v nich aj ďalší ročník, no potom ma kolegovia presvedčili, aby som si kúpil bežecké maratónky. Na Devín som chodil rok čo rok, no po dvadsiatej účasti som si povedal, že by bola škoda prerušiť to, a kým budem môcť, pobežím. No a ďalších dvadsať ročníkov ubehlo už veľmi rýchlo.“

„Prvý raz som bežal v roku 1981, bolo to po návrate z vojenčiny. Venoval som sa vtedy orientačnému behu, iné bežecké skúsenosti som nemal. Preto som začal veľmi opatrne, z Devína som vybiehal medzi poslednými. Postupne som sa prepracoval dopredu a predbehol som aj herca Milana Kňažka. Aj vďaka tomu mám moju premiéru stále v pamäti,“ pridal svoju spomienku Vladimír Cích. „Potom sa už Devín – Bratislava stal pravidelnou súčasťou mojej bežeckej termínovky, dokonca som naň pritiahol syna i nevestu.“

Kto chce na vlastnej koži zažiť atmosféru tohto jedinečného podujatia v tomto roku, môže sa prihlásiť ešte vo štvrtok 6. októbra do 20.00 h on-line na linku:

https://predpredaj.zoznam.sk/sk/registracie/tipos-narodny-beh-devin-bratislava-2022-bratislava-pod-hradom-devin/

Registrácia na mieste a platba štartovného poplatku v hotovosti bude možná ešte aj v piatok 7. a v sobotu 8. 10. 2022 od 12:00 do 19:00 h v Dome športu (vestibul) na Junáckej 6.