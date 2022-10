Slafkovský asistoval, kanadský portál jeho výkon s Ottawou vychválil

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský (18) zaznamenal asistenciu v drese Montrealu v príprave pred novým ročníkom NHL.

Canadiens však prehrali s Ottawou 3:4. Do kanadského bodovania sa zapísal druhýkrát v prípravnom období.

"Vytváral šance, bol prvý na forčekingu a vybojoval dve presilovky, pričom z druhej dali Canadiens gól. Okamžite našiel chémiu s Joshom Andersonom a už sa nedostával len do akože šancí ako v minulých zápasoch. Jeho prihrávky boli presné," napísal o Slafkovskom portál Montreal Hockey Now.

V noci na piatok sa predstavili na ľade ešte dvaja Slováci, no nebodovali. Šimon Nemec hral pri prehre New Jersey s New Yorkom Islanders 2:5 a ďalší obranca Erik Černák pri nezdare Tampy Bay s Floridou 2:3.

Výsledky prípravných zápasov:

Montreal - Ottawa 3:4

Florida - Tampa Bay 3:2

NY Islanders - New Jersey 5:2

Columbus - St. Louis 7:0

Minnesota - Chicago 4:1

Los Angeles - Vegas 4:6

Slafkovsky with the bump pass and Josh Anderson fools Forsberg to make it a 4-3 game! pic.twitter.com/iduVL4hfYY — Scott Matla (@scottmatla) October 7, 2022