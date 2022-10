Lukáš Matuský verí v mágiu sedmičky na Veľkej pardubickej: Koňa spoznával cez video

Za sebou majú len niekoľko spoločných tréningov, no aj tak sa slovenský džokej Lukáš Matuský (35) a jeho osemročný valach Mr. Spex označujú za čierneho koňa nedeľného 132. ročníka chýrnej Veľkej pardubickej, jedného z najťažších dostihov starého kontinentu (16.00 hod.).

Slovák, ktorý najslávnejšie dostihy v strednej Európe vyhral v roku 2020, sa otázke, ktorú sme mu položili v stredu podvečer, či už cíti predštartovú nervozitu, iba zasmial. „To ešte nie, ešte ma čakajú dva riadne pracovné dni, kým si v sobotu sadnem do vlaku do Pardubíc,“ spustil Lukáš, ktorý vysvetlil, čo myslí pod dvoma pracovnými dňami - je to šichta v jazdiarni jeho trénera Radka Holčáka vo Veľkých Karloviciach.

Stále platí, že z jazdenia sa vyžiť nedá. V Česku dokáže na jazdnom zarobiť okolo 5 000 českých korún za míting plus mu patrí päť percent z odmeny, ak dôjde do cieľa na dotovanom mieste. Roky makal vo Volkswagene v Malackách na tri zmeny!

„Viem, čo má cez víkend v Pardubiciach čaká. Najskôr štyri štarty, až potom to príde,“ prezradil ďalej Lukáš Matuský vedno s tým, ako sa dostal ku koníkovi, ktorého bude v nedeľu sedlať v tých najsledovanejších dostihoch: „Patrí stajni Lokotrans. Pôvodne ho mal sedlať iný džokej, ale ten sa zranil a tréner Luboš Urbánek oslovil mňa. Už niekoľko dní študujem Mr. Spexa cez videá a súťažne sa do jeho sedla posadím v nedeľu po prvý raz.“ Naozaj prvýkrát? „Naozaj, ako som spomínal, ešte predtým budem súťažiť aj na iných koňoch,“ doplnil Lukáš Matuský, ktorý mimochodom prvý raz sedlal aj Hegnusa, s ktorým v roku 2020 chýrnu Veľkú pardubickú vyhral!

Verí, že mu šťastie prinesie číslo 7. Práve toto číslo totiž slovenskému džokejovi a jeho tátošovi nežrebovali a po žrebe sa meno Mr. Spexa ihneď zaradilo medzi ašpirantov na popredné priečky.

25 000 divákov!

Presne toľko očakávajú organizátori v nedeľu. Priamo v areáli bolo 6 500 miest na sedenie vypredaných už týždeň pred dostihmi. Zvyšok budú miesta na státie, no čo organizátorov teší najviac, je predpoveď počasia. To má byť v nedeľu príjemné, a to sľubuje davy na dostihovej nedeli.

Slovenskí jazdci, ktorí vyhrali VP:

1992: Jaroslav Brečka (valach Quirinus)

2020: Lukáš Matuský(valach Hegnus)