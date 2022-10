Láska z formuly jeden! Ricciardo zbalil krásnu dcéru Gerharda Bergera

Vôbec sa mu nedarí, na ďalšiu sezónu ešte nemá tím, no aj tak sa austrálsky pilot F1 Daniel Ricciardo (33) neustále usmieva. Oči mu žiaria šťastím, hoci je tento rok v takej mizernej forme, že si McLaren už našiel za neho náhradu. Dôvod je jednoduchý: Daniel je zamilovaný až po uši!

Austrálčan v období plnom sklamaní našiel lásku a pohodu. Dobyl srdce krásnej dcéry svojho legendárneho 63-ročného predchodcu Gerharda Bergera Heidi, ktorú nazval tým najlepším odbúravačom stresu. „Je to tak, má moje srdce. Teraz je konečne rovnováha v mojom živote a láska, ktorú k Heidi cítim, je schopná odbúrať akýkoľvek stres,“ priznal Ricciardo, ktorý vo svojej ozaj mizernej sezóne získal doteraz len 19 bodov, štyrikrát skončil v prvej desiatke a k pódiu sa ani nepriblížil.

Počas svojej kariéry v F1, ktorá sa začala v roku 2011, mal horší výkon len vo svojich prvých dvoch sezónach, no potom posilnil tímy HRT a Toro Rosso...

Ricciardo a najstaršia dcéra slávneho Rakúšana začali spolu chodiť v lete a rýchlo si porozumeli. Nielen on s Heidi, ale aj s jej otcom, ktorý stále cestuje po zastávkach seriálu F1, kde mu občas robila dcéra spoločnosť. Tak nejako narazila na Daniela a nateraz stavila na kočovnícky život aj ona. A kde sa vzala jej krása? To hrdý otec okomentoval stručne: „Po mne to určite nemá!“ Má to po mame, ktorou je portugalská modelka Ana Corvová, ktorá bola Bergerovou manželkou do roku 2013.