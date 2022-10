Hádzanári Prešova spoznali súperov v Európskej lige, preveria aj obhajcu titulu

Hádzanári Tatrana Prešov sa v základnej A-skupine Európskej ligy 2022/2023 stretnú s päticou tímov Benfica Lisabon, Kadetten Schaffhausen, Frisch Auf Göppingen, Montpellier a Veszprém KKFT.

Rozhodol o tom štvrtkový žreb v sídle Európskej hádzanárskej federácie (EHF) vo Viedni.

Slovenský šampión patril medzi dvanástku tímov priamo nasadených do skupinovej fázy európskeho pohára a pri žrebe figuroval v treťom výkonnostnom koši. Ďalších dvanásť účastníkov si muselo vybojovať miestenku v dvojkolovej kvalifikácii, do ktorej sa zapojilo 34 európskych klubov. Z prvého koša dostal Tatran úradujúceho majstra Benficu Lisabon, z druhého švajčiarskeho šampióna Kadetten Schaffhausen a zo štvrtého nemecký klub Frisch Auf Göppingen.

Žreb rozdelil 24 tímov do štyroch skupín po šesť účastníkov. Prvé štyri z každej skupiny si vybojujú postup do osemfinále. Skupinová fáza sa začne prvými zápasmi v utorok 25. októbra. Najpočetnejšie zastúpenie s tromi klubmi majú Nemecko, Portugalsko, Španielsko a Maďarsko. Pre Prešov to bude tretie pôsobenie v Európskej lige, naposledy obsadil v základnej A-skupine predposlednú piatu priečku a oproti premiérovej účasti v ročníku 2020/2021 sa zlepšil o jednu pozíciu.

Zloženie skupín Európskej ligy EHF 2022/2023

A-skupina: Benfica Lisabon, Kadetten Schaffhausen, TATRAN PREŠOV, Frisch Auf Göppingen, Montpellier a Veszprém KKFT

B-skupina: PAUC Handball, Ystads IF HF, Valur, SG Flensburg-Handewitt, TM Benidorm, FTC, Sporting CP

C-skupina: Skjern Handbold, Fraikin BM Granollers, Balatonfüredi KSE, Sporting CP, RK Nexe, ALPLA HC Hard

D-skupina: Füchse Berlin, HC Eurofarm Pelister, HC Motor, Bidasoa Irun, Skänderborg-Aarhus, Aguas Santas Milaneza