Prestúpi Haaland do Realu Madrid? Objavila sa záhadná klauzula, Guardiola zúri

Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola (51) odmietol špekulácie o možnom odchode Erlinga Haalanda (22).

Podľa médií má nórsky útočník v zmluve klauzulu, podľa ktorej by v roku 2024 mohol odísť do Realu Madrid. "Nie je to pravda. Nemá v kontrakte výstupnú klauzulu pre Real ani žiadny iný klub. Takže znovu opakujem, nie je to pravda. Navyše mám pocit, že je u nás naozaj spokojný," citovala španielskeho kouča agentúra Reuters.

Real sa o Haalanda zaujímal už vlani, útočník ale prestúpil z Dortmundu do City a upísal sa mu na päť rokov. Za manchesterský celok si v tomto ročníku pripísal 19 gólov v 12 zápasoch, naposledy pomohol dvoma gólmi v stredu v Lige majstrov k výhre 5:0 nad Kodaňou.

"Samozrejme, nikto nevie, čo prinesie budúcnosť. Ale hlavné je, že u nás dobre zapadol, je spokojný a tiež obľúbený u všetkých v klube. To je to najdôležitejšie," vyhlásil Guardiola.