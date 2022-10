Pomohol dokončiť olympijské preteky synovi a dojal celý svet: Otec storočia zomrel († 81)

Dojemný príbeh! Keď sa britský atlét Derek Redmond (57) na olympiáde v Barcelone zranil, jeho otec Jim mu pomohol preteky dokončiť. Teraz slávny otec v 81 rokoch zomrel.

Redmond mal v Barcelone 1992 v pretekoch na 400 metrov šancu na medailu, semifinále malo byť formalitou, lenže po 150 metroch sa to stalo. „Počul som taký smiešny zvuk, ako keď praskne vrecúško. Hneď som vedel, že je koniec,“ spomínal na okamih Derek, keď si pretrhol zadný stehenný sval.

Napriek tomu túžil preteky dokončiť. „Hrdosť mi to nedovolila. Povedal som si, že to jednoducho musím dokončiť,“ dodal.

Otec Jim sa nedokázal pozerať na syna z tribúny. Preliezol zábrany, vyhol sa ochranke, krívajúceho Dereka schmatol a pomohol mu dôjsť do cieľa. „Hovoril som mu, že to nesmie robiť, ale on jednoducho chcel ísť do cieľa. Tak som mu povedal, že pokiaľ naozaj to túži dokončiť, spravíme to spolu. Nedokážem povedať, prečo som to urobil, bol to asi len otcovský inštinkt,“ prezradil otec Jim po rokoch.