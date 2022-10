Počas futbalových MS v Katare ostane v úradoch len dvadsať percent vládnych pracovníkov a zamestnanci odpracujú len štyri hodiny denne. Organizátori urobili toto rozhodnutie v snahe zmierniť preťaženie v dopravnej špičke. Informovala agentúra AFP.

Počas turnaja od 20. novembra do 18. decembra sa očakáva príchod viac ako jedného milióna zahraničných návštevníkov. Vláda chce týmto udržať premávku mimo ulíc okolo ôsmich štadiónov. Počas 1.-17. novembra sa skrátia otváracie hodiny v úradoch, od 7:00 do poludnia a študenti budú mať od 18. novembra do 22. decembra prázdniny. Hlavná diaľnica Corniche pozdĺž pobrežia Dauhy bude pre všetky autá uzavretá od 1. novembra.