Vrazil hlavou rovno do betónového múru: Hrozivé zranenie futbalistu v Nemecku!

Futbalista Denis Jäpel z tímu Chemie Lipsko v zápase štvrtej najvyššej nemeckej súťaže utrpel nepríjemnú nehodu. V snahe dobehnúť loptu sa pošmykol, na mokrých dlažbových kockách nedokázal zabrzdiť svoj pohyb a tvrdo vrazil hlavou priamo do betónového múru! Padol ako po tvrdom KO, vyzeral, že je úplne mimo. Zhrození spoluhráči okamžite pribehli k nemu.

Jäpel, našťastie, vyviazol z tohto nárazu dobre. Z nemocnice ho prepustili, mal len "monokel" a ranu na nose. Pár dní si od futbalu oddýchne a znova sa môže vrátiť do hry.

Opäť sa potvrdilo staré-známe, hlavou múr jednoducho neprerazíš!

