Ružička v kempe Calgary sklamal: Má postavu ako grécky boh, ale vôbec to nevyužíva!

Slovenský hokejista Adam Ružička zatiaľ v hlavnom prípravnom kempe klubu Calgary Flames zo zámorskej NHL pred sezónou 2022/2023 nezaujal.

V jednom zápase dostal šancu zahrať si v prvej útočnej formácii s Jonathanom Huberdeauom a Tylerom Toffolim, no ani vtedy nebodoval. Podľa Roberta Munnicha z portálu Flames Nation musí 23-ročný Bratislavčan viac využívať svoju robustnú postavu.

"Ružička patrí zatiaľ medzi najväčšie sklamania v kempe Flames. Dostal od trénerov niekoľko veľkých príležitostí, no nevyužil ich. V piatkovom dueli proti Edmontonu hral dokonca v prvom útoku. Nanešťastie, nič z toho nevyťažil a podal nevýrazný výkon. Najviac frustrujúci je na jeho hre nedostatok tvrdosti. Má postavu ako grécky boh a je neuveriteľne silný, ale na jeho hre to nie je vidieť. Ľahko prichádza o puk, prehráva súboje a nevyužíva svoju postavu na to, aby si pokryl puk v útočnom pásme," napísal Munnich o Ružičkovi.

"Musí hrať s vyššou intenzitou a viac do tela, ak sa chce stať plnohodnotným hráčom v NHL. Svoju postavu by mal využívať ako silnú stránku, nemala by byť jeho slabinou," doplnil odborník. Ružička je síce center, ale v Calgary je na tejto pozícii dostatok hráčov, a tak v kempe reálne bojuje o post krídelníka v druhom či treťom útoku.

V sezóne 2021/2022 absolvoval v drese Flames 28 zápasov s bilanciou 5 gólov a 5 asistencií. "Plamene" ho draftovali v roku 2017 zo 109. miesta, odvtedy za ne odohral 31 duelov so ziskom 11 bodov (5+6).