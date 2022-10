Fanúšikovia Dallasu zúria po vyradení Studeniča: Radšej mal odísť predražený Čech!

Slovenský reprezentačný útočník Marián Studenič (23) predvádzal v predsezónnom kempe Dallasu Stars kvalitné výkony. Bolo ho na ľade vidieť a podľa niektorých zámorských expertov mal šancu prebojovať sa do prvého tímu Stars. Ale dopadlo to inak...

Vedenie Dallasu zaradilo Slováka na listinu nechránených hráčov. Do 24 hodín si ho mohol zadarmo stiahnuť iný tím z kanadsko-americkej NHL. Neudialo sa tak a preto putoval na farmu do Texasu v AHL. Pre slovenského útočníka určite sklamanie. Veď v lete podpísal s klubom nový ročný kontrakt za 750-tisíc dolárov.

Fanúšikovia Stars rozhodnutie o vyradení Studeniča nezobrali najlepšie a svoje rozčarovanie vyjadrili v príspevkoch na sociálnych sieťach. „Studenič hral dobre, stojí len 750-tisíc. Je lepší hokejista ako Faksa s platom 3,25 milióna. Stars mohli ušetriť a mohli mať aj kvalitnejšieho hráča," prezentoval svoj názor jeden z fanúšikov. „Mali sa zbaviť Kivirantu. Studenič mi nasadením pripomínal Matsa Zuccarella, škoda, že s ním nepočítajú," pridal sa ďalší.

Marian Studenic at both ends. He had a strong scrimmage, and is on the fringe of the NHL roster. We'll see how it shakes out. pic.twitter.com/xF1onCNi0R