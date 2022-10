Peter Sagan začína spomínať športový dôchodok: Uvidíme ho ešte jazdiť za inú stajňu?

Aktuálna cyklistická sezóna sa pomaly blíži ku koncu. Pre Petra Sagana (32) rozhodne nebola ideálna, no v tíme TotalEnergies s ním napriek tomu panuje spokojnosť. Spokojný je určite aj samotný Tourminátor, ktorý sa počas jeho výletu v Japonsku v jednom z rozhovorov vyjadril, že by vo francúzskom zoskupení rád ukončil svoju kariéru.

Saganov šéf Jean-René Bernaudeau počas tohto roka viackrát uviedol, že investícia do Sagana sa „druholigovému“ tímu TotalEnergies jednoznačne vyplatila. Svedčí o tom fakt, že aj vďaka dôležitým UCI bodom, ktoré trojnásobný majster sveta pre tím vybojoval, získala francúzska stajňa miestenky na všetky preteky kategórie World Tour v budúcom roku. To zahŕňa, samozrejme, aj podujatia najväčšieho kalibru, tzv. Grand Tours, akými sú Tour de France, Giro d‘Italia a Vuelta a España. TotalEnergies však má právo tieto divoké karty aj odmietnuť.

Samotný Sagan určite dúfa, že v budúcom roku bude podávať dostatočne kvalitné výkony na to, aby bol konkurencieschopný, aj keď už pomaly začína vo svojich vyjadreniach skloňovať slovné spojenie „športový dôchodok“. „Vo svojej kariére už viac neplánujem meniť tím. V TotalEnergies sa cítim jednoznačne dobre a určite budem chcieť v tomto tíme aj ukončiť svoju profesionálnu kariéru. Na to mám však ešte čas... Nerád zbytočne premýšľam nad vecami, ktoré robím. Chcem sa proste zabávať,“ vyjadril sa Sagan, ktorého starší brat Juraj ukončil kariéru profesionálneho cyklistu len pred pár týždňami. Samotný Peter má so svojím aktuálnym zamestnávateľom zmluvu platnú ešte na jeden rok.

Čo sa týka zvyšku aktuálnej sezóny, Tourminátor má pred sebou ešte jeden svetový šampionát, na ktorom bude bojovať o dúhový dres. V nedeľu 9. októbra sa totiž predstaví v Taliansku na gravelových majstrovstvách sveta.

Čo je to gravel?

Gravelové preteky sú akýmsi mixom medzi horskou a cestnou cyklistikou. Jazdci pretekajú na nespevnených štrkových cestách vo zvlnenom teréne. Sagan preto vysadne na špeciálny bicykel Specialized S-Works Cruz, ktorý je podobný tým na cyklokros.