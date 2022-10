Náhly koniec trénera Kociana na lavičke futbalistov Zlatých Moraviec: Stopka po lekárskych výsledkoch!

Druhá trénerská zmena sezóny vo futbalovej Fortuna lige! Po Nemcovi Petrovi Hyballovi (46) z AS Trenčín skončil na lavičke rodných Zlatých Moraviec nečakane Ján Kocian (64). Bývalý kouč slovenskej reprezentácie, ktorý viedol momentálne predposledný tím tabuľky päť mesiacov, odišiel na vlastnú žiadosť. Požiadal majiteľa klubu o uvoľnenie zo zdravotných dôvodov a ten mu vyhovel.

Kocian prišiel k mužstvu začiatkom mája, keď nahradil Ľuboša Benkovského. Po 12. ligovom kole hlási koniec. „Som dlhodobo kardiopacient. Stres vyplývajúci z trénerskej práce sa negatívne prejavil na mojich lekárskych výsledkoch. Preto som sa rozhodol skončiť. Zdravie je na prvom mieste. Som introvert. Nebúcham po stole, ani nekopem do dverí v šatni. Všetko dusím v sebe, čo je pre mňa ešte horšie,“ prezradil Kocian pre Nový Čas.

O najbližších krokoch zatiaľ nerozmýšľal. Nevie odhadnúť, čo bude o týždeň alebo mesiac. Chce si oddýchnuť od každodenného vypätia a viesť pokojnejší život. „Úplne bez futbalu neostanem. Určite budem chodiť na domáce súboje ViOn-u. Aj regenerácia po zápase, ktorú okrem hráčov potrebuje i tréner, bola u mňa už dlhšia. Všetko som intenzívne prežíval. Teraz to zo mňa spadlo. Možno to bude tá najlepšia rehabilitácia pre môj organizmus.“

Cesty Kociana s futbalovými Zlatými Moravcami sa nerozchádzajú. Majiteľ Viliam Ondrejka ponúkol skúsenému odborníkovi zotrvanie v štruktúrach klubu. Bývalý tréner s jeho návrhom súhlasil. „Zatiaľ sme konkrétne nerozoberali, na akej pozícii by som mohol pokračovať. Časom sa k tomu vrátime. Mám k tomuto klubu vzťah, som tu doma. Aj preto som sem prišiel. Na myšlienke pomôcť mu sa stále nič nemení.“

Zlaté Moravce unikli vlani hrozbe vypadnutia. Pred začiatkom sezóny totálne prekopali káder. Zemetrasenie nezvládlo 11 hráčov. „Za príchodmi nových tvárí si stojím. Nie všetko nám však vyšlo podľa predstáv. Najmä domáce zápasy so súpermi na našej úrovni sme nezvládli. Myslím si, že odchod pomôže mne i mužstvu, ktoré dostane nový impulz,“ uzavrel Kocian.

Jeho nástupcom by sa mohol stať Ivan Galád. Bývalý tréner slovenskej dvadsaťjednotky či FC Nitra bol naposledy technickým poradcom realizačného tímu AS Trenčín. Zlaté Moravce chcú oznámiť meno nového kouča do konca tohto týždňa.

JEHO BILANCIA PRI TÍME

13 zápasov

2 víťazstvá

4 remízy

7 prehier

11:22 skóre