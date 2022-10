Prezident Indonézie o hroznej tragédii na futbale: Aj TOTO za to môže!

K tragédii, pri ktorej počas ostatného víkendu prišlo po futbalovom zápase v Indonézii o život viac ako 130 osôb, podľa prezidenta krajiny Joka Widoda prispelo aj neskoré odomknutie uzavretých brán na štadióne Kanjuruhan.

Po sobotňajšom ligovom zápase medzi mužstvami Arema FC a Persebaya (2:3) vtrhli priaznivci Aremy na hraciu plochu, nahnevala ich domáca prehra klubu so spomenutým súperom po dlhých 23 rokoch.

Polícia použila slzotvorný plyn na ovládnutie rozvášneného davu, čo rozpútalo tlačenicu. Priamo na mieste alebo neskôr v nemocnici následkom poranení podľahlo cez 130 divákov, ďalšie stovky utrpeli zranenia. V nemocniciach stále zostalo 61 osôb, z nich 29 je v kritickom stave. Prezident Joko Widodo si v stredu osobne prezrel miesto tragédie v meste Malang na ostrove Jáva. Navštívil tiež ľudí, ktorí sa stále nachádzajú v nemocniciach.

Podľa polície však všetky východy boli otvorené, no údajne príliš úzke na to, aby sa do nich zmestili všetci ľudia, ktorí sa pokúšali o únik z tribún. Zástupcovia národnej futbalovej asociácie tvrdia, že nedostatok organizátorov spôsobil neskoré otváranie brán vedúcich do bezpečia.

"Videl som problém v tom, že dvere sú zamknuté a schody sú strmé. Keď k tomu prirátame paniku, vyvrcholí to v tragédiu. To všetko však musí potvrdiť a uzavrieť vyšetrovací tím," povedal Widodo. Prezradil tiež, že o prípad sa zaujímal aj prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino, s ktorým konzultoval prípravy Indonézie ako jedného z hostiteľov budúcoročných majstrovstiev sveta futbalistov do 20 rokov. Hlava FIFA uistila indonézskeho lídra, že asociácia je pripravená krajine pomôcť v zlepšovaní manažmentu futbalových duelov.

"Musíme všetko vyhodnotiť a napredovať pri zaisťovaní zápasov. Týka sa to štadiónov, divákov, časového harmonogramu a bezpečnosti. Takáto katastrofa sa už niekdy nesmie a nebude opakovať," uzavrel Widodo. Jeho administratíva už nariadila vyplatiť odškodné vo výške približne 3300 eur pre rodiny každej z obetí.

Národná futbalová asociácia už nariadila, že tím Arema FC musí svoje domáce súboje hrať bez diváckej kulisy minimálne do nasledujúceho roka. Výkonný riaditeľ klub Abdul Harris a bezpečnostný manažér Suko Sutrisno tiež dostali doživotný zákaz podieľať sa na futbalovom dianí. Svoje posty tiež opustili šéf indonézskej polície aj deväť elitných príslušníkov bezpečnostných zložiek, ďalších 18 osôb z tejto sfére čelí vyšetrovaniu.