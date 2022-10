Slovan v Bazileji o nádej, tréner Weiss: Nemôžeme len brániť

Futbalisti Slovana Bratislava sa vo štvrtok pokúsia vykresať nádej na postup z H-skupiny Európskej konferenčnej ligy na mieste, kde dosiahli v roku 1969 najväčší úspech slovenského klubu v histórii.

Na bazilejskom Štadióne sv. Jakuba vtedy po triumfe nad Barcelonou zdvihli "belasí" nad hlavy trofej za triumf v niekdajšom Pohári víťazov pohárov, teraz ich čaká súboj proti lídrovi a topfavoritovi skupiny FC Bazilej. Duel sa pod taktovkou škótskeho arbitra Kevina Clancyho začne o 21.00 h a v priamom prenose ho ponúkne RTVS Šport.

Slovan v doterajších dvoch vystúpeniach v skupinovej fáze EKL herne i výsledkovo sklamal, po domácej remíze 0:0 zo Žalgirisom Vilnius prišla prehra 0:2 na pôde Pjuniku Jerevan a po nej aj personálne zemetrasenie v klube úradujúceho majstra. V nadväznosti na prepustenie športového riaditeľa Richarda Trutza a všetkých skautov sa rozhodol na svojom poste generálneho riaditeľa skončiť aj Ivan Kmotrík mladší, do klubu naopak zamierili nový športový riaditeľ Róbert Tomaschek a na pozíciu riaditeľa pre medzinárodné vzťahy Róbert Vittek.

S jediným bodom na konte a so skóre 0:2 patrí Slovanu priebežne posledná štvrtá pozícia v skupine. Bazilej je zatiaľ so stopercentnou bilanciou na čele, no slovenský šampión nechce hrať na jeho pôde druhé husle. "Čelíme favoritovi skupiny, ktorý ju asi vyhrá, no my hráme s ťažšími súpermi lepšie. Musíme sa na to dobre pripraviť a takticky sa nachystať na tento duel. Nemôžeme tam ísť len brániť, potrebujeme byť aspoň takí aktívni ako v zápasoch na pôde Ferencvárosu či Olympiakosu. Vtedy môžeme mať šancu na úspech," povedal pre klubový web tréner Slovana Vladimír Weiss st.

Slovan na prehru v Jerevane zareagoval bezgólovou remízou v ligovom dueli v Trnave, postupom do 4. kola Slovenského pohára, no najmä víkendovým domácim triumfom v šlágri najvyššej súťaže nad Podbrezovou 3:1. Potvrdil tak prvú priečku v tabuľke Fortuna ligy a po dlhodobejších zdravotných problémoch k tomu opäť v základnej zostave pomohol i kapitán tímu Vladimír Weiss ml.: "Po tom všetkom, čo sa udalo v priebehu posledných dvoch týždňov, je toto víťazstvo veľmi dôležité pre celý klub, kabínu i pre ľudí. Možno nám to v istých situáciách aj trochu zväzovalo nohy, no ukázali sme charakter, a na konci sme zaslúžene vyhrali. Po zápase sme si niečo povedali, vieme, že takisto ako fanúšikovia podporujú nás, my sa snažíme hrať pre nich. Pred Bazilejom nám to určite pomôže, vieme, že tam s nami pôjde veľa fanúšikov, na ktorých sa tešíme."

Bazilej si uplynulý víkend poradil vo švajčiarskej lige doma so St. Gallenom 3:2 gólom mladého útočníka Bradleyho Finka z 83. minúty. Po nevýraznom štarte do sezóny sa tak v tabuľke najvyššej súťaže šplhá vyššie - momentálne mu v nej patrí s bilanciou 3-3-2 šiesta pozícia s osembodovým mankom na lídra Young Boys Bern, má však k dobru jeden zápas.

H-skupina - štvrtok:

18.45 Pjunik Jerevan - Žalgiris Vilnius

21.00 FC Bazilej - ŠK Slovan Bratislava /rozhodujú: Clancy - Stewart, Mulvanny (všetci Škót.)/

Tabuľka:

1. FC Bazilej 2 2 0 0 4:1 6

2. Pjunik Jerevan 2 1 0 1 3:3 3

3. Žalgiris 2 0 1 1 0:1 1

4. SLOVAN 2 0 1 1 0:2 1