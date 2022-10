Chytal len šiestu ligu, teraz debutoval v Lige majstrov: Neznámy Slovák si odnáša životný zážitok s Neuerom

Napriek tomu, že slovenský brankár Marián Tvrdoň (28) pri svojom debute v Lige majstrov inkasoval päť gólov a s Viktoriou Plzeň prehral v Mníchove 0:5, vnímal stretnutie s Bayernom ako fantastický zážitok do konca života.

Dojem naňho urobil aj hviezdny brankár Manuel Neuer, ktorý ho po zápase vzal do kabíny a venoval mu svoj dres. "Určite je to príjemný zážitok, pretože chytať pred takými fanúšikmi a na takom štadióne je pre mňa výborná skúsenosť a fantastický zážitok do konca života," povedal novinárom Tvrdoň, ktorý ako 20-ročný chytal len šiestu ligu.

Podobne ako v sobotňajšom ligovom zápase na ihrisku Bohemians 1905 (1:1) zastúpil zraneného Henricha Staňka. "Takto sa to stalo, tréneri na mňa ukázali. Išiel som do zápasu v pohode, užiť si to a odmakať to ako chlapci," uviedol 28-ročný slovenský brankár. "Chalani už niektoré zápasy mali, ale pre mňa to bol asi najťažší zápas," doplnil Tvrdoň.

Už v úvodných 21 minútach ho prekonali Leroy Sané, Serge Gnabry a Sadio Mané, po zmene strán pridal svoj druhý gól Sané a skóre uzavrel v 59. minúte striedajúci Eric Maxim Choupo-Moting. "Určite sa niektoré góly dali chytiť alebo som potreboval trošku šťastia, aby ma to trafilo. Ale hráči sú na top úrovni. Strely boli prudké, ťažko sa na ne reagovalo. Možno sa to dalo chytať, ale nechám to na posúdení trénerov," povedal Tvrdoň.

"Hovoril som si, že by to bola asi hanba, keby sme prehrali vyšším rozdielom ako 5:0. Ale potom chlapci trochu zabrali, sformovali sme sa a začali s domácimi hráčmi behať. Uhrali sme aspoň výsledok 5:0," pridal bývalý brankár Nitry alebo Ústí nad Labem.

Radosť mal z toho, ako sa k nemu zachoval Neuer, dlhoročná jednotka a kapitán Bayernu. "Vzal ma so sebou do kabíny, pýtal sa ma, ako som si zápas užil. Musím povedať, že to bolo veľmi príjemné. Hneď mi hovoril, že mám počkať a dá mi dres," priznal Tvrdoň.

Plzeň po debakli 1:5 v Barcelone a domácej prehre 0:2 s Interom Miláno nebodovala ani v treťom zápase skupiny C, kde je posledná so skóre 1:12.