Z Michaloviec rovno do NHL? Pavol Regenda v zámorí neprestáva udivovať!

Aj zo slovenskej Tipos extraligy sa dá bojovať o miesto v najlepšej hokejovej lige sveta. To naplno dokazuje talentovaný útočník Pavol Regenda (22), ktorý prežil ďalšie škrty v kádri Anaheimu Ducks a s najväčšou pravdepodobnosťou začne novú sezónu priamo v prvom tíme.

Rodák z Michaloviec zaujal už v nováčikovskom kempe, no svoje úsilie ešte vyšperkoval a tréneri kalifornského tímu sú ohúrení jeho výkonmi na tréningoch či v prípravných zápasoch. Odmenou za to mu je miesto medzi 14-timi najlepšími útočníkmi Anaheimu Ducks a reálna šanca zažiť NHL premiéru hneď v otváracom dueli nového ročníka. Dokonca mu „hrozí", že bude nasadený do najlepšieho útoku. Informáciu priniesol sociálnej sieti Twitter Marián Michalovský.

Ako sa celá situácia napokon vyvinie však ukážu až najbližšie dni, no Regenda už prežil najväčšie škrty v kádri a momentálne má našliapnuté na sezónu snov.