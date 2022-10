Šéf SOŠV Siekel sa obrátil na premiéra Hegera: Kvôli cene energií hrozí kolaps športu!

Situácia je vážna. Slovensku hrozí pre ceny energií kolaps športu, vláda by naň nemala pri príprave opatrení zabúdať. Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel (52) sa preto obrátil listom na predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO)

Šport sa pre vysoké ceny energií dostáva do kritickej situácie, niektoré objekty športovej infraštruktúry sú už zatvorené, iným hrozí podobný scenár. „Premietnutie zvýšených cien energií v plnej miere do ceny nájmov a vstupov pre športové subjekty, občanov i rodiny s deťmi nie je v našich ekonomických podmienkach reálne. Už v predošlých viac ako dvoch rokoch športové aktivity i prevádzku športových zariadení výrazne negatívne poznačili protipandemické opatrenia, ktoré patrili medzi najprísnejšie v Európe. Avizované zvýšenie cien energií môže mať veľmi negatívny až likvidačný dosah na súťažné aj mimosúťažné športové aktivity,“ upozornil Siekel.

Štát by nemal podľa SOŠV podceniť hroziacu situáciu a mal by začať konať. Zatvorenie športových objektov ovplyvní aj zamestnanosť stoviek ľudí. „V súčasnosti, po veľmi ťažkých takmer troch rokoch, hrozí opätovne zatváranie športovej infraštruktúry a kolaps športu na Slovensku. To by malo citeľné a veľmi dramatické následky na zdravie, výchovu, socializáciu a spoločenský vývoj detí aj dospelých,“ píše sa v liste.