Starší z dvojice sa na olympijských hrách 1992 postaral o jeden z najdojímavejších momentov v športovej histórii, keď pomohol svojmu zranenému synovi prísť do cieľa semifinále ma 400 metrov. Informácie priniesla DPA.

RIP to Jim Redmond, who famously helped his son Derek to the finish line at the 1992 Olympic 400m semifinal on a torn hamstring.



Jim was 81. 🙏



