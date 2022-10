Veľkolepé privítanie domácej hviezdy: Na tento moment bude spomínať do konca života

Do švajčiarskeho Bernu sa po dlhej dobe vrátil Roman Josi (32), ktorý vo vlaňajšej sezóne NHL nazbieral úctyhodných 96 kanadských bodov. Excelovaj aj proti svojmu materskému tímu, keď strelil dva góly, pridal jednu asistenicu a bol vyhlásený za hviezdu zápasu. Domáci fanúšikovia navyše privítali ikonického hviezdneho obrancu veľkolepými ováciami.

Všetkým bolo jasné, že hlavnou postavou prípravného stretnutia bude miestny rodák Roman Josi. Tieto predpoklady sa naplnili už pred začiatkom stretnutia, keď pri predstavovaní zostáv hlásateľ zakričal meno „Roman" a celý štadión zborovo odpovedal „Josi". Elektrizujúca atmosféra neútichala ani počas stretnutia, na ktorého konci sa Nashville radoval z tesnej výhry nad SC Bern pomerom 4:3.

„Rozhodne som mal veľkú motiváciu," povedal Josi. „Myslím, že naši chlapci hrali ozaj tvrdo. Bol to pre nás dôležitý zápas, posledný pred začiatkom sezóny," doplnil jeden z najlepších obrancov súčasnosti.

Najlepší muž zápasu následne so svojím tímom obišiel celý štadión, aby poďakoval úžasným miestnym fanúšikom. Vo svojej rodnej krajine si zahral aj útočník Nino Niederreiter.

​„Bolo to veľmi emotívne," uznal Josi pre web NHL.com. „Som nesmierne vďačný za túto príležitosť. Na to do konca života nezabudnem, určite je to jeden z vrcholov mojej kariéry," uzavrel najproduktívnejší bek poslednej sezóny najlepšej hokejovej ligy sveta.