Sagana čaká tento rok tretí svetový šampionát: Gravel pôjde na špeciálnom stroji

Poriadne nabitá sezóna. Slovenský cyklista Peter Sagan (32) sa cez víkend predstaví tento rok už na tretích majstrovstvách sveta!

Po pretekoch v horských e-bikoch a cestnej cyklistike, ho teraz čaká svetový šampionát v gravel cyklistike.

Gravelovú cyklistiku predstavuje jazda na nespevnených, štrkových cestách vo zvlnenom teréne. Ide sa na bicykli podobnom ako pre cyklokros.

Otvoriť galériu Gravelový bicykel Specialized S-Works Cruz, na ktorom pôjde Sagan šampionát. Zdroj: specialized.com

„Dozvedel som sa o šampionáte a áno, je to rozhodnutie na poslednú chvíľu, ale chcem do toho ísť. Bude ťažké prísť v najlepšej kondícii a vyhrať, ale to nie je pre mňa dôležité. Chcem sa poďakovať ľuďom, ktorí ma tak dlho podporujú a vrátiť fanúšikom to, čo chcú. To je najdôležitejšie,“ vyjadril sa Sagan po tom, čo sa rozhodol v Taliansku štartovať.

Šampionát je na programe 8. – 9. októbra v talianskom stredisku Veneto a okrem trojnásobného majstra sveta v cestnej cyklistike sa na ňom predstaví napríklad Holanďan Mathieu van der Poel, Belgičan Greg va Avermaet, český matador Zdeněk Štybar či Saganov tímový kolega z TotalEnergies Daniel Oss.

Saganove šampionáty v roku 2022:

e-bike, Les Gets: 16. miesto

cestná cyklistika: preteky s hromadným štartom, Wollongong: 7. miesto

gravel, Veneto: ?