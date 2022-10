Ďalšia rana pre ruský šport: Putin asi škrípe zubami!

Ruská olympijská víťazka v modernej gymnastike Anastasia Nazarenková získala americké občianstvo. Trojnásobná majsterka sveta žije je v Spojených štátoch dlhé roky a so svojimi priateľmi oslávila prijatie nového pasu. To neuniklo pozornosti ruských médií.

Trojnásobná majsterka sveta a Európy sa doteraz hrdila aj titulom Majsterka športu Ruskej federácie. Po OH v Londýne Anastasia prerušila, ale vrátila sa do tímu a v roku 2015 sa pripravovala na olympiádu v Riu de Janeiro. No krátko pred turnajom bola hospitalizovaná a bojovala so zlyhaním obličiek. V dôsledku toho vypadla z reprezentácie. Potom definitívne ukončila profesionálnu športovú kariéru, presťahovala sa do New Yorku a žije tam so svojím manželom.

"Odchod do USA považujem za veľké víťazstvo. Byť imigrantom nie je jednoduché. Je to samota, jazykové ťažkosti a neznalosť mesta. Bál som sa, že sa v metre stratím. A keď som v ňom bola prvýkrát, karta nefungovala a nevedela som zaplatiť. Môj americký život nezačal ako úspešný príbeh. Kým som sa zamestnala a uzatvárala svoju prvú zmluvu s americkou bankou, ubehli týždne. Musela som požiadať svojich priateľov o pôžičku. Dokonca som sa o týchto problémoch bála rozprávať s rodičmi. Nechceli ma pustiť a stále sa obávajú," povedala Nazarenková.

Dodala tiež, že svoje vzťahy s Ruskom neprerušila. "Kto je patriot? Niekto, kto nekritizuje ruskú politiku? Alebo ten, kto urobil niečo pre krajinu? Dlhé roky som obhajovala ruskú vlajku na olympiáde a majstrovstvách sveta. Raz som v 15 rokoch odmietla ponuku ísť do talianskej reprezentácie, pretože som chcela vyhrať za Rusko. Neprerušila som ani vzťahy s rodnou krajinou. V Kaliningrade už dlhé roky funguje moja umelecká gymnastická škola, riaditeľkou je moja mama. Vždy budem Rusku vďačná za príležitosť stať sa tým, čím som sa stala. A ja som sa odvďačila olympijským zlatom a zdravím," vysvetlila Nazarenková.

Na jeseň toho istého roku získala americké občianstvo. Na oslave nechýbala veľká torta s vyobrazením Sochy slobody a americký pas a balóny vo farbách vlajky USA.